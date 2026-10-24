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拜登禁令來首批 川普放寬制裁 俄柴油輪估11.7抵美

編譯中心／綜合23日電
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文章摘要整理：

川普暫時放寬對俄燃料制裁後，一艘載運近30萬桶俄羅斯柴油的油輪正前往紐約，預計11月7日抵美，將成美國2022年禁運後首批相關進口。

海事追蹤公司Kpler的數據顯示，在美國總統川普10月初宣布與莫斯科當局達成協議後，一艘載運俄羅斯柴油的油輪正駛往紐約，估11月7日抵美。

中央社引述法新社報導，懸掛馬爾他國旗的「艾吉奧伊．法倫德號」（Agioi Fanendes）油輪23日航行於芬蘭首都赫爾辛基外海，並透過其船舶自動識別系統（AIS）訊號顯示目的地為「紐約」。

這將是美國前總統拜登2022年下令禁止進口俄羅斯石油與石油產品以來，美國首次進口這類貨物。

根據Kpler數據，這艘油輪在俄羅斯位於波羅的海港口普里莫斯克（Primorsk）的石油碼頭裝載近30萬桶柴油。

川普9日表示，俄羅斯已同意向全球市場供應柴油以壓低燃料價格，他的政府也暫時解除對俄羅斯燃料的制裁，這項制裁原本目的在切斷莫斯科用於烏克蘭戰爭的資金來源。

此舉是川普在11月3日美國期中選舉登場前，試圖壓低持續飆漲的柴油價格其中一環。

川普同時豁免美國制裁俄羅斯一項新法律的部分條款，並威脅歐洲說，除非歐洲國家從自家緊急儲備釋出更多柴油以平抑油價，否則美國將實施柴油出口禁令。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）證實，根據這項協議載運俄國柴油的首艘船隻已啟航，但未敘明船隻目的地是美國市場或其他地區，「據我所知，（俄羅斯）能源部已經發布報告，證實第1艘油輪確實已啟航前往買家（接收方）所在地。從現在起，後續出貨將以穩定的節奏持續進行。」

俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）表示，隨著美俄2國企業擬定必要的合約，後續還有更多船貨運往美國。他指出，俄羅斯到今年底前能將每月柴油出口量提升至介於300萬至350萬噸的常態水準。

精華 FAQ

  • Kpler資料顯示，懸掛馬爾他國旗的Agioi Fanendes號正駛向紐約，船舶AIS也顯示目的地為紐約，預估在11月7日抵達美國。

  • 因為這將是拜登在2022年下令禁止進口俄羅斯石油與石油產品後，美國首次重新進口這類貨物，代表對俄能源制裁出現明顯鬆動。

  • 川普稱此舉是為壓低持續上漲的柴油價格，並表示俄羅斯已同意向全球供應柴油；俄方則稱後續將依合約持續出貨，年底前出口量可回升。

川普 拜登 俄羅斯

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