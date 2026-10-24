法周末示威7萬軍警防暴 商家封門購槍、凡爾賽宮等文化場所關閉

法國17日全國性示威變調，大量商店遭暴力破壞洗劫。面對24日即將來臨的又一次示威，巴黎商家為櫥窗加裝木板或調整營業時間，力求避免損失。(中央社)

AI摘要 文章摘要整理： 法國示威持續升溫引發搶掠與破壞，巴黎商家紛紛加強防護，政府則動員7萬警力、延長宵禁並關閉多個文化場所。

法國上周末全國性示威變調，各地大量商店遭暴力破壞、洗劫。群眾24日再次上街抗議，巴黎商家為求自保，紛紛為櫥窗加裝木板、調整營業時間或事先移走有價值的商品；也有店舖負責人購入槍支自保，帶動巴黎最近合法槍械熱銷。巴黎狩獵槍械店老闆Yves Gollety向法媒證實，自爆發劫掠以來，店內合法防衛武器的銷量暴增了10倍。

大公報報導，法國內政部 23日宣布在全國部署7萬名安全部隊人員，巴黎、馬賽等大城市同步延長局部宵禁 。受動盪風險衝擊，包括凡爾賽宮、羅浮宮 、奧賽博物館等在內的多家文化場館宣布在當天臨時關閉。在巴黎市中心大皇宮舉行的巴塞爾藝術展提前兩天於23日結束，大皇宮24日也將關閉。法國足球甲級聯賽23日則宣布，應警方要求，原定於25日舉行的巴黎聖日耳門主場對陣里昂的比賽推遲至26日。

內政部稱，24日部署的警力將比上周末增加20%，全國部署約7萬名安全部隊人員，其中包括精銳警察部隊、約20輛裝甲車及15輛水炮車。努內茲警告指，社交媒體上已出現大量煽動暴力與搶劫的言論，他強調官方將對「暴徒、搶劫者及實施暴力者實施零容忍」。

據悉，24日的示威遊行要沿着巴士底廣場和民族廣場之間的特定路線進行，示威者被禁止進入商店林立的市中心地區。巴黎已將部分地區的宵禁延長至26日；第二大城市馬賽所在羅納河口省22日宣布，馬賽及全省24日禁止一切抗議活動，馬賽當天暫停公共交通運營，並對全體居民實施周末宵禁。第三大城市里昂所在羅納省亦已下達示威禁令。

法國新聞台（franceinfo）報導，巴黎市中心雷阿勒（les Halles）地區的商家看到上周末遭破壞的慘況後，開始採購電擊器、棍棒、防身噴霧等裝備，設法保護自己。

世界報（Le Monde）報導，巴黎警署證實曾建議商家強化安全措施，在可能的情況下聘僱私人保全人員，但並不是鼓勵商家自行維安或討回公道，保護商家及店鋪仍是國家的責任。

另據法國總統府消息人士透露，為應對本周末可能爆發的騷亂，總統馬克宏已推遲原定於本月晚些時候對西非國家塞內加爾和奈及利亞的訪問。

法國巴黎在學生和工會計畫舉行新一波抗議活動前夕，警方23日在宵禁期間封鎖了共和廣場。(路透)

巴黎商家為求自保，紛紛為櫥窗加裝木板、調整營業時間或事先移走有價值的商品。（美聯社）