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北韓遲未回應 專家：11月「川金會」機率低於1成

編譯周辰陽／綜合23日電
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美國總統川普與北韓領導人金正恩，2019年2月27日在越南河內舉行的第二次川金會...
美國總統川普與北韓領導人金正恩，2019年2月27日在越南河內舉行的第二次川金會前握手。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

路透報導指出，川普原盼今年與金正恩重啟會談，但北韓遲未回應，美韓官員與專家因此普遍下修11月APEC場邊川金會的可能性。

路透23日獨家報導，美國總統川普是唯一曾與北韓領導人會面的美國總統，雖然一直希望重啟美朝談判，但平壤對限制核子計畫的外交談判興趣缺缺。5名知情人士透露，美國和南韓官員認為，川普與北韓領導人金正恩今年會面的可能性正在降低。

川普8月曾表示，計畫今年稍晚與金正恩會面，並稱金正恩已回應他的接觸。南韓情報機關9月底向國會議員表示，川普與金正恩在11月18日至19日深圳亞太經合會（APEC）峰會場邊會面的機率為50%。

不過，川普19日淡化兩人在APEC峰會，或同樣於11月在菲律賓舉行的東南亞國家協會（ASEAN）峰會期間會面的可能性。他說：「我和他相處得非常好，而且我不確定是否有人要求會面。」

5名知情人士包括4名曾聽取美韓資深官員簡報的人士，以及1名南韓官員。他們表示，美國尚未收到北韓對舉行川金會的任何回覆，而距離APEC峰會已所剩無幾。另一名知情南韓官員也表示，平壤尚未出現任何籌備川金會的跡象。

一名白宮官員則表示：「美國對北韓的政策並未改變。川普總統仍願意在不設任何先決條件的情況下與金正恩對話。目前沒有任何會面可以宣布。兩位領導人將在適當時機會面。」

卡內基國際和平基金會核政策計畫資深研究員潘達（Ankit Panda）認為，美國近期決定縮減美韓聯合軍演規模，仍不足以促成會面。他估計，川普與金正恩在APEC峰會期間會面的機率不到10%。潘達說：「如果川普想與金正恩會面，我認為北韓方面正在尋求一個代價高昂的公開訊號。」

美國駐南韓大使朴銀珠（Michelle Steel）表示，如果雙方能安排會面，很可能突然宣布。她說：「如果會面成真，那麼可能隔天就會舉行，或只提前幾天通知。」

精華 FAQ

  • 因為美方與南韓官員指出，北韓至今沒有回覆會面提議，也看不出任何籌備跡象；距離APEC已近，專家因此將機率估在10%以下。

  • 南韓情報機關9月底向國會議員表示，川普與金正恩在11月18日至19日深圳APEC峰會場邊會面的機率約為50%，但後續情勢並未如預期發展。

  • 白宮表示，美國對北韓政策沒有改變，川普仍願在不設先決條件下與金正恩對話，但目前沒有任何會面可宣布，若成真也可能臨時才公布。

北韓 金正恩 平壤

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