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視南韓為敵 北韓近2年埋96萬枚地雷 非軍事區已飆至300萬枚

編譯中心／綜合23日電
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南韓軍方證實，北韓近2年持續在兩韓非軍事區（DMZ）增設地雷；圖為DMZ北韓一側...
南韓軍方證實，北韓近2年持續在兩韓非軍事區（DMZ）增設地雷；圖為DMZ北韓一側的景象。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

南韓指北韓近2年在非軍事區大量埋雷並強化邊境工事，使DMZ地雷總數攀升至約300萬枚，南韓因此再度提議對話以防衝突升高。

韓聯社報導，南韓軍方指稱北韓自從2024年以來，已在南北韓非軍事區（DMZ）埋設96萬枚地雷，同時持續進行邊境加固工程，試圖徹底切斷兩韓連接道路，恐致南北韓關係持續惡化，朝鮮半島緊張局勢難以緩解。南韓國防部23日正式就界定「軍事分界線」（MDL），向北韓提出軍事會談建議，並討論復原軍事通信線路及防止邊境偶發性衝突的具體方案。

據南韓軍方23日消息，北韓近兩年來在非軍事區（DMZ）埋設96萬枚枚地雷，原本朝鮮半島DMZ一帶累積的地雷，總數約為200萬枚，在北韓瘋狂鋪設下，地雷總數估計已飆升至300萬枚。

國會情報委員會、國防委員會所屬多名議員辦公室表示，北韓於2024年10月17日透過官方媒體正式證實，已修訂國家憲法將南韓定義為「敵對國家」。據悉，北韓自2024年4月起在軍事分界線附近地區進行邊境加固工程，同時推進埋設大量地雷、清理林木（通視道）、架設鐵絲網和修建戰術道路等。

南韓國防部聲明指出，隨著北韓在軍事分界線一帶全面開展相關作業，上月21日，在非軍事區以南地區發生了一起朝軍地雷爆炸，導致韓軍官兵重傷。

經調查確認，該地雷係北韓跨越MDL埋設於南側區域，致南韓士兵在巡邏時受傷。而且朝軍進行相關工作時頻繁侵犯軍事分界線，加劇該地區軍事緊張。韓軍針對越過軍事分界線的朝軍進行警告廣播和射擊，但是朝方卻抗議稱韓軍相關措施對朝軍人身安全構成威脅。

南韓政府警告，若任由軍事對峙現狀持續惡化，恐引發不可預測的嚴重後果。為此，南韓表示，如有必要，可舉行包含聯合國軍司令部在內的三方會談，具體時間與地點可透過板門店進行商討。事實上，這已是南韓時隔一年，再次發出對話邀請。

去年11月中旬，南韓就曾因1953年簽署《停戰協定》時，設置的黃色分界標誌大量遺失、導致邊境界線模糊而提出會談，但平壤方面將近一年來始終保持沉默，甚至連日透過「對南擴音器」，進行恐嚇性廣播。

北韓國防省顧問樸正天（深藍衣）與勞動黨中央委員會部長金與正（中）20日一同前往邊...
北韓國防省顧問樸正天（深藍衣）與勞動黨中央委員會部長金與正（中）20日一同前往邊境要塞化工地進行視察。(朝中社)

精華 FAQ

  • 南韓軍方指出，北韓自2024年以來已在非軍事區埋設96萬枚地雷。若加上原本累積的地雷，DMZ地帶的地雷總數估計已逼近300萬枚。

  • 報導稱，北韓自2024年4月起在軍事分界線附近推進邊境加固，包括清理林木、架設鐵絲網、修建戰術道路，並試圖切斷兩韓連接道路。

  • 南韓表示，北韓頻繁越線與埋雷已加劇軍事緊張，甚至造成南韓士兵重傷，因此提議就MDL界定、恢復通信線路及防止偶發衝突展開會談。

南韓 國防部 北韓

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