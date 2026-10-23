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法暴動217人已入獄 保險業估損13.4億 巴黎、里昂禁抗議

編譯中心／綜合22日電
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法國上周末大規模街頭騷亂，保險業者預計面臨12億歐元損失；圖為巴黎一名示威者22...
法國上周末大規模街頭騷亂，保險業者預計面臨12億歐元損失；圖為巴黎一名示威者22日坐在大批警員面前的街道上閱讀，此次抗議活動由學生團體和工會組織。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

法國暴動持續延燒，造成龐大財損與旅遊疑慮；巴黎、里昂相繼禁抗議，司法部也加速判刑，凸顯治安、經濟與形象三重壓力。

法國上周末爆發大規模街頭騷亂，至少3000家店舖受損，保險業者預計面臨12億歐元（約13.46億美元）損失。為防止暴力事件重演，巴黎警方22日宣布，禁止首都多個重要地標及商業區舉行抗議活動，第三大城市里昂也下令禁止24日所有示威。當局同時加快審理暴動案件，已有217人被判入獄，但旅遊業界憂慮，持續騷亂將進一步打擊法國國際形象及旅遊經濟。

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中央社引述法新社報導，巴黎的禁令從22日上午8時至晚上8時生效，涵蓋總統府艾里賽宮、國會兩院、羅浮宮、香榭麗舍大道，以及巴士底廣場、共和國廣場和上周末遭嚴重洗劫的夏特雷-雷阿勒購物區。

這波騷亂發生前，法國學生已連續四周發起抗議，部分學校被迫關閉；17日更有逾50萬人上街，抗議生活成本高漲，隨後部分集會演變成暴力衝突。當局已在巴黎、里昂等地部分區域實施宵禁，里昂並禁止24日舉行任何抗議活動。

司法方面，法國司法部長達馬南22日表示，自17日以來已有2700人遭拘留，逾1000人出庭受審，其中217人已被判刑入獄。他指出，入獄者約半數沒有犯罪紀錄，多數為18至25歲男性。政府將加快審理程序，以發揮嚇阻作用，但有律師批評當局採取的措施過於強硬。

法國監獄亦面臨超額收容問題。司法部數據顯示，截至9月1日，全國監獄收容人數達9萬零20人，遠高於6萬3348人的核定容量，創下歷史新高。

騷亂的經濟衝擊亦引起關注。法國保險業者預計承擔12億歐元損失，旅遊業則已出現酒店預訂放緩跡象。業界指出，巴黎、里昂及馬賽等主要城市的酒店訂房轉弱，若騷亂持續數周甚至數月，恐對旅遊業造成嚴重打擊。

法國每年接待約1億人次遊客，旅遊消費逾700億歐元（約785.47億美元）。業界警告，暴力畫面在國際間傳播，加上美國、中國及德國等向赴法公民發布安全提醒，可能令海外旅客更加卻步。若騷亂長期持續，法國不僅面臨財產損失，國際形象及旅遊收入也可能受到更深遠影響。

精華 FAQ

  • 至少3000家店舖受損，保險業者估計將承擔12億歐元、約13.46億美元損失。旅遊業也出現訂房放緩，若騷亂延續，將進一步衝擊法國經濟。

  • 巴黎警方禁止多個重要地標與商業區舉行抗議，涵蓋艾里賽宮、國會、羅浮宮等地，時段為22日上午8時至晚上8時；里昂則下令24日全面禁止示威。

  • 自17日以來已有2700人被拘留，逾1000人出庭，217人已被判入獄。司法部強調將加快審理以收嚇阻效果，但監獄收容量已遠超核定標準。

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