要坐18年牢…翁山蘇姬隔5年通話 兒稱母聽起來很健康

緬甸前國務資政翁山蘇姬時隔5年，首次與他的兒子阿里斯通話。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 遭緬甸軍方拘押的翁山蘇姬，時隔5年首度與兒子通話，阿里斯表示她聽來健康，但仍強調探視與自由不可混為一談。

緬甸 前領導人翁山蘇姬 （Aung San Suu Kyi）自2021年緬甸軍方發動政變、推翻她所領導的政府並拘捕多名文官領袖後，一直遭到拘押；她的健康狀況長期難以確認。

緬甸媒體伊洛瓦底江雜誌社（The Irrawaddy）22日報導，翁山蘇姬的兒子阿里斯（Kim Aris）表示，他終於在相隔五年多後，首次與遭拘押的母親通話。阿里斯說：「再次聽到她的聲音，意義遠超言語所能表達。」他同時繼續呼籲釋放翁山蘇姬。

阿里斯感謝過去致力爭取母子聯繫的人士，但強調，「一次通話不代表家人能正常探視，家人能夠聯繫也不等於獲得自由」。他也敦促英國政府和其他與緬甸軍方接觸的政府不要以基本人權換取外交承認、解除制裁或政治利益。

另外，中央社引述法新社報導，阿里斯從英國透過電話表示：「基本上，我們只是談了家務事…我們知道這通電話會被錄音，所以我們沒有談任何敏感的事情。」阿里斯表示，他獲准跟母親通話20分鐘。他還說道，「她聽起來相當健康…能表述自己身體狀況良好」。

阿里斯更提及：「她最關心我的健康和其他家人狀況，詢問第一個問題即為我是否安好。」

現年81歲的諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬，因多項她否認的罪名遭判刑，目前正服18年刑期。

此前，緬甸總統發言人19日公布照片，顯示翁山蘇姬在緬甸首都奈比多（Naypyidaw）從一名官員手中接過英國國王查理三世（King Charles III）贈送的物品，其中包括兩本書和信件。