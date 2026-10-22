南韓釜山網紅鯊受困33天終出海 狂吸160萬人潮關注

南韓釜山北港親水公園一隻被取名為「小北港」的鯊魚，在受困33天後，已於21日傍晚順利出海，現場民眾紛紛送上祝福。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 受困釜山北港親水公園33天的網紅鯊「小北港」在第3次引導後成功出海，現場民眾感動送別，相關關注也為當地帶來人潮與經濟效益。

南韓 相關當局21日表示，經過第三次嘗試行動後，受困33天、網路暴紅的鯊魚「小北港」已經被引導離開牠受困的釜山北港親水公園狹窄水道。鯊魚成功出海的消息一出，現場有民眾哽咽喊道，「去廣闊的大海好好生活吧」；也有民眾坦言不捨，但仍盼望牠平安健康。

這條體長約三公尺的灰色真鯊9月18日首度現身，隨即成為釜山新地標，吸引民眾蜂擁而至，親水公園累計參觀人次近期已突破160萬。

中央社引述法新社報導，這條被民眾取名為「小北港」的鯊魚，上個月出現在釜山北港親水公園一條狹窄水道中。

南韓海洋水產部一名發言人21日晚間表示，「這條鯊魚已離開水道」，但沒有提供進一步細節。

韓聯社報導，相關當局預估，離開水道的「小北港」之後會游向外海。

這條身長三公尺的灰色真鯊吸引了許多粉絲，大批群眾前往釜山只為一睹其身影，意外幫當地經濟帶來一波助益。

南韓相關當局先前兩度嘗試想把「小北港」引回大海，卻都沒能成功，隨著水溫逐漸降低，當局21日上午展開第三次行動。

引導作業從上午10時展開，工作人員將漁網固定在浮筒上，逐步將鯊魚逼往出海口的瑪麗娜橋，入夜前牠終於現身水道出口約60公尺外的第1碼頭海面，確認已游出人工水道。但該區域仍不算外海，當局憂心鯊魚仍可能折返，正持續觀察後續動向。

南韓海洋水產部發言人指出，當局最初選擇等待鯊魚自行離去，但因為對牠的健康狀況日益感到憂心，因此決定第三度嘗試引導離開。

此次行動緊迫主因在於水溫持續下降，國立水產科學院研究員金賢宇（音譯）指出，釜山目前水溫約攝氏22度，但11月中旬恐怕降至18度以下，已逼近這類鯊魚生存的臨界值。

加上「小北港」吻部、眼鼻周圍及兩側胸鰭末端疑似出現擦傷，若傷口惡化感染，後果不堪設想。這也是前兩次引導行動失敗後，當局仍決定第三度挑戰的關鍵。