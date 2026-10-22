褻瀆清真寺罪名 孟加拉男女「不檢點行為」遭沙國處決

AI摘要 文章摘要整理： 沙烏地阿拉伯以褻瀆麥加清真寺為由處決一對孟加拉伴侶，孟方稱事前未接獲通知，事件在國內引發抗議。

沙烏地阿拉伯 阿拉伯日前處決兩名孟加拉公民，兩人為伴侶關係，此前他們被認定在伊斯蘭教聖城麥加（Mecca）的一座清真寺內作出「不檢行為」。沙烏地阿拉伯方面指出，兩人的行為「性質嚴重」，褻瀆伊斯蘭教最神聖城市的尊嚴；孟加拉方面則稱，在執行死刑 前未收到任何事先通知。

香港01報導，沙烏地阿拉伯阿拉伯內政部 日前表示，一名孟加拉國男子和一名女子因在清真寺內做出「不檢點行為」而被定罪，並於14日被處決。當局指出，對兩人執行死刑，是因為「他們的行為性質極其嚴重，褻瀆了神聖的時間與空間」，但官方未就兩人的罪行作進一步的說明。孟方指出，已向沙烏地阿拉伯阿拉伯尋求進一步資訊。

據沙烏地阿拉伯內政部透露，上述兩人是根據伊斯蘭教法「塔濟爾」（tazir）被定罪並判處死刑的；在伊斯蘭法中，這一術語指的是由法官根據具體情況裁量決定的懲罰措施。當局發表聲明稱，鑑於罪行的嚴重性，以及他們褻瀆了清真寺的「神聖性」，故判處死刑。

孟加拉外交國務部長Shama Obaed Islam表示，孟方已就相關罪行及該案的法律程序與沙烏地阿拉伯政府進行溝通。她稱，在從沙烏地阿拉伯當局獲取相關資訊後，孟加拉政府將考慮後續措施，例如將遺體運回國內。她補充說，政府致力於維護在海外的孟加拉國公民的福祉與利益。

孟加拉和沙烏地阿拉伯阿拉伯這兩個穆斯林國家，因宗教淵源和密切的經濟聯繫而保持著緊密的關係。目前，有超過300萬名孟加拉人在沙烏地阿拉伯阿拉伯工作和生活，其中大多數從事低薪工作。這次處決事件在孟加拉國內引發了公眾的強烈抗議。

根據國際特赦組織統計，沙烏地阿拉伯阿拉伯今年已處決了約100人，其中許多是因毒品犯罪被定罪的外籍人士。本月初，沙烏地阿拉伯撤銷了一名斯里蘭卡男子的死刑判決。該男子此前因在Facebook上發表言論而被裁定犯有「褻瀆罪」。