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烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線

星鏈限速重創烏 美媒：馬斯克下命令 魯比歐：決定權限非白宮

編譯周辰陽／綜合21日電
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美國總統川普（左）日前在白宮與科技企業高層討論人工智慧後，聆聽特斯拉、X及Spa...
美國總統川普（左）日前在白宮與科技企業高層討論人工智慧後，聆聽特斯拉、X及SpaceX執行長馬斯克（右）發言。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

星鏈在烏克蘭遭限速引發恐慌，外媒指是馬斯克主導，白宮內部則對責任歸屬出現混亂與調查。

烏克蘭仰賴的SpaceX軍用級星鏈（Starlink）服務遭限速，在基輔引發恐慌，也造成川普政府內部混亂。華爾街日報20日獨家報導，美國官員及知情人士透露，這是SpaceX創辦人馬斯克下的命令。

烏克蘭總統澤倫斯基指控川普政府曾暫時中斷協助烏軍追蹤俄羅斯飛彈發射、深入敵方領土發動打擊的情報支援，但川普及其他官員否認此事。美國國務卿魯比歐20日與澤倫斯基通電話後，向記者表示這些說法「不是真的」。魯比歐21日還在訪問印度期間告訴記者，關於烏克蘭使用星鏈衛星網路系統的權限，是由太空探索科技公司（SpaceX）和其執行長馬斯克決定，而非白宮。

馬斯克和美國總統川普近幾周都對烏克蘭攻擊俄羅斯柴油煉油廠表示憤怒，川普認為這些攻擊導致能源價格居高不下。知情人士表示，馬斯克上周限制烏克蘭設備維持衛星網路連線的移動速度，使部分攻擊型及攔截型無人機幾乎無法發揮作用。兩名知情人士表示，川普上周進行競選活動期間，在限速措施公開後不久，曾與馬斯克通電話討論此事。其中一名知情人士還聲稱，川普、馬斯克在星鏈限速前就已討論過相關決定。

澤倫斯基公開抱怨，如果不恢復無限制的服務，烏克蘭人可能因此喪命。這番話引發外界對限速命令究竟出自誰手的廣泛疑問，也促使白宮內部展開非正式調查。知情人士表示，SpaceX代表在此期間致電白宮相關人員，希望雙方對馬斯克下令前的協調情況取得一致認知，並統一後續對外說法。

烏克蘭官員表示，限速措施使俄羅斯飛彈得以避開烏軍防禦系統。馬斯克則在措施公開數小時後於X發文表示：「任何速度或使用限制都是由美軍決定，最終由美國總統決定。」川普19日告訴記者，他不知道誰該為星鏈限速負責，「但我想查個清楚」。

部分美方官員表示，馬斯克是單方面採取行動，川普並未明確下令報復烏克蘭。但一名知情人士表示，馬斯克實施新的速度上限前，曾與包括川普在內的多名政府高級官員交談。

軍用級星鏈服務14日開始限速前，川普政府接連發布多項公告及聲明，被烏克蘭官員視為對烏方抱持敵意，川普和馬斯克也曾批評澤倫斯基，使基輔立即懷疑，限速命令不是來自川普，就是來自馬斯克。

精華 FAQ

  • 限速使烏軍設備維持衛星連線的速度下降，部分攻擊型與攔截型無人機幾乎無法正常運作，進而削弱其打擊與防禦能力。

  • 報導引述官員與知情人士稱，這是SpaceX創辦人馬斯克下達的命令，並非白宮直接下令；部分官員也表示川普未明確要求報復烏克蘭。

  • 魯比歐表示，烏克蘭使用星鏈衛星網路的權限由SpaceX及其執行長馬斯克決定，而不是由白宮掌控，並否認相關傳聞不實。

魯比歐 馬斯克 澤倫斯基

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