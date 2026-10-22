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義大利AI揪蒙面鬧事 「父母代賠原則」承擔未成年人責任

編譯中心／綜合21日電
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義大利米蘭蒙特拿破崙大街（Via Monte Napoleone）的精品店10月...
義大利米蘭蒙特拿破崙大街（Via Monte Napoleone）的精品店10月19日星期一仍暫停營業，警方在街道上巡邏。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

義大利因學生示威演變暴力而推新安全法令，強化對蒙面鬧事者、未成年人及其父母的責任追究；同時希臘也爆發教育經費訴求示威，反映歐洲民怨升溫。

歐洲多國示威持續升溫，義大利學生示威上周末演變成暴力事件，總理梅洛尼20日宣布政府通過新安全法令，新增「暴力參與遊行罪」，並將未成年人納入預防性羈押措施，同時推行「父母代賠原則」，要求未成年人的父母承擔破壞財物的賠償責任。當局亦將運用生物識別及人工智能（AI）技術，追查蒙面滋事者，並增派500名軍人駐守米蘭。另一方面，希臘21日有約1萬名學生及教師上街，要求增加教育經費、改善校園設施，反映歐洲多國民眾對生活成本及公共服務的不滿。

梅洛尼在新安全法令通過後發表影片談話，指出近期米蘭及其他城市出現街頭破壞、暴力及搶掠，政府不能容許相關行為被淡化或合理化。警方將運用包括AI在內的生物識別技術，辨認躲在頭套後面的滋事者。

新法令規定，五人以上團體在遊行期間投擲石塊、爆裂物或棍棒，最高可判囚5年及罰款2萬元（歐元，下同，約2.24萬美元）；刻意蒙面、造成他人受傷或結夥大規模破壞者，將面臨加重處罰。法令亦確立未成年人破壞財物，由父母承擔賠償責任，受害者可循法律途徑追討損失。

此外，14至18歲未成年人將納入預防性羈押措施。政府並將派駐500名軍人至米蘭，與警方、憲兵及少年司法部門合作，措施實施至今年底。梅洛尼表示，米蘭暴動估計造成近200名警員受傷，財物損失約100萬元。

梅洛尼指出，這次暴動除了有激進團體參與，還出現數百名年輕人，其中不少是未成年人，受到社交媒體影片吸引而到場破壞、偷竊，甚至拍攝犯案過程。當局已攔截及逮捕330人，當中約一半為外籍人士、在國外出生者，或在義大利出生但父母為外國人。她強調，理解年輕人面臨就業、收入及前景等困境，但暴力並不能解決問題。

另據路透報導，希臘21日有數以千計學生及教師在全國多地示威，警方估計約1萬人在雅典市中心及郊區和平集會。示威者聚集國會外，高喊「從希臘到法國，我們要公共、免費的教育」，要求政府增加教育經費、改善校園設施及減少教室擁擠。

希臘其他城市亦有民眾集會，聲援法國及歐洲其他地區的示威者。當地民眾在國債危機結束多年後，仍面對薪資停滯、租金高昂及能源成本上漲等問題，教育環境惡化進一步引發不滿。相關示威也加大總理米佐塔基斯領導的中間偏右政府的壓力，希臘預定於2027年年中舉行大選。

精華 FAQ

  • 新法令新增「暴力參與遊行罪」，對投擲石塊、爆裂物或棍棒者提高刑罰，並把14至18歲未成年人納入預防性羈押，同時加派軍警維持秩序。

  • 法令明定，若未成年人在示威中破壞財物，父母須負賠償責任，受害者可循法律途徑追討損失，藉此強化家庭監督與民事責任。

  • 希臘學生與教師上街要求增加教育經費、改善校園設施，背後是薪資停滯、租金與能源成本上升，以及教育環境惡化，持續壓迫米佐塔基斯政府。

梅洛尼 義大利

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