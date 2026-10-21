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孟加拉男女在清真寺做「不檢點行為」 沙國1罪名處決

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孟加拉男女在清真寺做「不檢點行為」 沙國1罪名處決

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沙烏地阿拉伯方面指出，兩人的行為「性質嚴重」，褻瀆伊斯蘭教最神聖城市的尊嚴。清真...
沙烏地阿拉伯方面指出，兩人的行為「性質嚴重」，褻瀆伊斯蘭教最神聖城市的尊嚴。清真寺示意圖，非新聞事件圖。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

沙烏地阿拉伯以清真寺內「不檢點行為」為由處決2名孟加拉伴侶，孟加拉稱未獲事前通知，事件在國內引發強烈抗議。

沙烏地阿拉伯日前處決兩名孟加拉公民，兩人為伴侶關係，此前他們被認定在伊斯蘭教聖城麥加（Mecca）的一座清真寺內作出「不檢行為」。沙烏地阿拉伯方面指出，兩人的行為「性質嚴重」，褻瀆伊斯蘭教最神聖城市的尊嚴；孟加拉方面則稱，在執行死刑前未收到任何事先通知。

香港01報導，沙烏地阿拉伯內政部日前表示，一名孟加拉國男子和一名女子因在清真寺內做出「不檢點行為」而被定罪，並於14日被處決。當局指出，對兩人執行死刑，是因為「他們的行為性質極其嚴重，褻瀆了神聖的時間與空間」，但官方未就兩人的罪行作進一步的說明。孟方指出，已向沙烏地阿拉伯尋求進一步資訊。

據沙烏地阿拉伯內政部透露，上述兩人是根據伊斯蘭教法「塔濟爾」（tazir）被定罪並判處死刑的；在伊斯蘭法中，這一術語指的是由法官根據具體情況裁量決定的懲罰措施。當局發表聲明稱，鑑於罪行的嚴重性，以及他們褻瀆了清真寺的「神聖性」，故判處死刑。

孟加拉外交國務部長Shama Obaed Islam表示，孟方已就相關罪行及該案的法律程序與沙烏地阿拉伯政府進行溝通。她稱，在從沙烏地阿拉伯當局獲取相關資訊後，孟加拉政府將考慮後續措施，例如將遺體運回國內。她補充說，政府致力於維護在海外的孟加拉國公民的福祉與利益。

孟加拉和沙烏地阿拉伯這兩個穆斯林國家，因宗教淵源和密切的經濟聯繫而保持著緊密的關係。目前，有超過300萬名孟加拉人在沙烏地阿拉伯工作和生活，其中大多數從事低薪工作。這次處決事件在孟加拉國內引發了公眾的強烈抗議。

根據國際特赦組織統計，沙烏地阿拉伯今年已處決了約100人，其中許多是因毒品犯罪被定罪的外籍人士。本月初，沙烏地阿拉伯撤銷了一名斯里蘭卡男子的死刑判決。該男子此前因在Facebook上發表言論而被裁定犯有「褻瀆罪」。

精華 FAQ

  • 沙國稱2人被認定在麥加一座清真寺內做出「不檢點行為」，且行為性質極其嚴重，褻瀆了伊斯蘭教最神聖城市與場所的尊嚴，因此依伊斯蘭法中的塔濟爾被判死刑並執行。

  • 孟加拉方面表示，執行死刑前並未收到沙烏地阿拉伯的任何事先通知，已就罪名與法律程序向沙國交涉，並在取得更多資訊後再評估是否把遺體運回國內等後續措施。

  • 因為兩國同屬穆斯林國家，且有超過300萬名孟加拉人在沙烏地阿拉伯工作生活，這次處決牽動海外勞工與宗教敏感議題，也讓孟加拉社會對政府保護公民的作為高度關切。

沙烏地阿拉伯 死刑 香港

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