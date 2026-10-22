法暴動後政府認錯 嚴防24日抗議維安部署「非常龐大」

法國巴黎共和廣場21日凌晨實施宵禁，執法人員在現場警戒。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 法國暴動引發政府承認失誤並強化維安，歐盟同時追查外國勢力是否利用社群平台散播假訊息，惟目前仍未證實俄方直接策動騷亂。

法國、義大利及比利時等多個歐洲國家近日接連出現示威及暴力騷亂，歐盟 正調查是否有外國勢力利用社交平台散播虛假資訊，藉機煽動民眾情緒、加劇社會動盪。調查焦點包括與俄羅斯、伊朗 及北非阿爾及利亞有關的社交媒體帳戶。歐盟官員警告，網路平台不應透過演算法放大極端及暴力內容，並正評估各大平台在處理相關資訊方面的合作情況。

綜合媒體報導，法國上周末爆發大規模暴動，多個城市出現縱火、搶掠及建築物遭破壞等情況。總統馬克宏 領導的政府承認應對失誤，正試圖重新掌握局勢，包括延長宵禁、增加公共場所警力、出動軍隊，並為24日預定舉行的新一波抗議活動展開大規模維安行動。

總理勒克努（Sebastien Lecornu）承認，政府上周末應對失當，包括情報工作失誤、警方部署過於固定，以及未取消原定的警察休假。他也將這場危機描述為「暴力與共和國之間」的選擇，並將動亂歸咎於極左派團體。勒克努指出，巴黎、馬賽、里昂及其他城市17日發生暴動與搶劫後，當務之急是恢復秩序，24日的維安部署「規模將非常龐大」。

義大利及比利時亦就網上煽動暴力展開調查。義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）認為，相關騷亂可能涉及針對西方國家的「混合戰爭」，並指外國勢力可能利用TikTok、YouTube等平台擴大影響。不過，相關說法仍有待調查證實。

歐盟委員會發言人表示，目前相關事件主要由各成員國自行處理，但若網路平台未配合，且風險進一步演變成具系統性的問題，歐盟將考慮主動介入。當局正評估平台如何處理虛假資訊、暴力影片及可能涉及外國干預的內容。

報導稱，部分與俄羅斯、伊朗及阿爾及利亞有關的社交平台帳號，涉嫌發布暴力影片及不實訊息，試圖製造混亂。研究虛假資訊的巴黎政治學院學者科隆（David Colon）表示，親克里姆林宮網紅在網上散播多種虛假敘事，其中一個社交平台X帳號將2024年格魯吉亞示威的影片標示為法國騷亂畫面，相關帖文獲得數百萬次點擊。

不過，科隆強調，親俄網紅並非引發示威的源頭，亦沒有證據顯示其對事件發展造成實質影響。歐洲官員目前仍在釐清外國勢力的實際角色，避免將網路資訊操作與當地原有的社會矛盾混為一談。

報導稱，包括法國在內的多個歐洲政府，已要求情報機關調查俄羅斯特工是否直接參與煽動街頭暴力。一歐洲高級情報官員表示，目前沒確鑿證據證明俄方積極策動騷亂。現階段較合理的解釋，是相關虛假資訊主要在騷亂發生後被轉載及放大，而事件本身仍與當地政治激進化，以及民眾對政府和公共體制不滿有關。

巴黎抗議示威活動引發騷亂和搶劫，各地展開清理工作。(美聯社)