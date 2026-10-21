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比利時多起示威變暴動 官方指激進團體涉煽動

中央社21日專電
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比利時布魯塞爾17日學生上街抗議活動，示威者對警方對示威者發射催淚瓦斯。(路透)
比利時布魯塞爾17日學生上街抗議活動，示威者對警方對示威者發射催淚瓦斯。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

比利時近期示威在列日與布魯塞爾多次失控，官方稱有極左翼激進分子滲透煽動，政府正加強追查、擬公布嫌疑人照片並約談社群平台。

比利時近期的多起示威遊行演變成暴力衝突，部分示威者破壞公共設施、縱火並朝警方投擲物品。比利時內政部長昆丁指出，經調查後已確認，左翼激進分子滲透示威活動並煽動暴力。

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過去兩週以來，在比利時列日與布魯塞爾的數場示威遊行，演變成暴力行動，造成財物損失、人員受傷，警方更逮捕了眾多藉機滋事的示威群眾。

據比利時通訊社、布魯塞爾時報的消息，比利時內政部長昆丁（Bernard Quintin）20日出席眾議院內政委員會時證實，經過安全部門調查後確認，有極左翼團體相關人士滲透示威活動，並且煽動暴力。

他提到，這些激進分子甚至在事前指導示威者要如何應對警察，以及接受盤查時要如何回答。參與群眾多為年輕人，其中甚至有未成年者。

暴力與破壞的影片藉由社群媒體廣泛流傳，可能會促使其他年輕人參與類似的行動，昆丁對此表示擔憂，因此近期將會與社群平台的代表會面，討論平台應該承擔的責任。

他也直言，當未成年人朝警察投擲石塊甚至汽油彈時，「他們的父母到底在哪裡？」並主張家長應對子女行為承擔連帶責任。

目前比利時政府仍持續調查並設法指認襲警以及破壞商家的示威者，昆丁盼能夠公開蒙面且身分不明的嫌疑人照片，以便民眾協助警方指認，並追究責任。

精華 FAQ

  • 根據比利時官方調查，部分示威活動遭極左翼激進分子滲透，他們事前指導群眾如何應對警察與盤查，並煽動破壞、縱火與投擲物品，導致情勢失控。

  • 內政部長昆丁表示，政府會持續調查襲警與破壞商家的示威者，並希望公開蒙面嫌疑人的照片，藉由民眾協助警方辨識，進一步追究相關責任。

  • 昆丁擔憂暴力與破壞影片在社群媒體廣傳，會吸引更多年輕人模仿，因此將與平台代表會面討論責任；他也批評未成年人參與暴力，主張家長應負連帶責任。

內政部 社群媒體

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