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澳洲擬組全球聯盟 制定兒少上網安全標準 對抗科技巨人

編譯黃淑玲／綜合外電
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澳洲約一年前率全球之先，限制16歲以下兒少使用社群媒體，如今正積極推動組成一個全...
澳洲約一年前率全球之先，限制16歲以下兒少使用社群媒體，如今正積極推動組成一個全球聯盟，試圖集結眾人之力，向Meta等科技巨頭施壓，迫使他們減少兒少使用其平台可能造成的傷害。 （路透）

AI摘要

文章摘要整理：

澳洲正倡議組成全球聯盟，聯手多國制定兒少上網安全標準，要求Meta等科技巨人把安全措施納入產品設計，以降低對兒少的傷害。

澳洲傳播部長威爾斯（Anika Wells）正積極推動組成一個全球聯盟，試圖集結多個國家的力量，向臉書母公司Meta等科技巨人施壓，迫使他們減少兒少使用其網路平台時可能造成的傷害。彭博新聞說，一旦聯盟成立，勢必引燃各國政府與大型科技公司之間新一輪的法規大戰。

大約一年前，澳洲成為全球第一個立法禁止16歲以下兒少使用社群媒體的國家，之後數十個國家也跟進通過類似的年齡限制法令。

威爾斯表示，聯盟成立後，各國需要採行一個範本來規範大科技公司採取行動，保護兒少。上周澳洲政府已經提出「數位注意義務」（Digital Duty of Care）立法草案，要強制社群平台、AI聊天機器人等數位服務供應商，將安全措施放進產品裡。

威爾斯已經和馬來西亞、菲律賓、紐西蘭、加拿大、瑞典、英國等國的相關主管部會首長討論過，希望建立起一套基本的上網安全標準，特別是針對兒少的標準。未來幾周，她還會繼續與其他更多國家研商。

威爾斯強調，「他們是全世界資源最多、最強大的公司」，迎戰這些科技大咖「需要全球各國立法者合組聯軍」。

她還說，食品製造商要銷售產品給澳洲人時，被預期要經過食品安全檢測；玩具商產品要上架時，要確認零件沒有噎住令人窒息的危險。同樣的原則也應適用於數位服務供應商。

精華 FAQ

  • 澳洲希望集結多國力量，向Meta等大型科技公司施壓，要求其降低平台對兒少造成的傷害，並以跨國聯盟提升監管效果。

  • 她主張各國採用共同範本，建立基本的上網安全標準，特別是針對兒少，並要求科技公司在產品中預先納入保護措施。

  • 澳洲先前已禁止16歲以下兒少使用社群媒體，近期又提出數位注意義務草案，並與馬來西亞、英國等多國討論合作。

社群媒體 澳洲 Meta

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