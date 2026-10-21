翁山蘇姬收英王贈書 緬甸軍政府罕曬照 書本內容曝光
緬甸軍政府罕見公開翁山蘇姬收受英王查理三世贈書的照片，內容與土壤生態相關，成為她自2021年遭拘押後少見的對外接觸。
AI摘要
文章摘要整理：
緬甸軍政府罕見公開翁山蘇姬收受英王查理三世贈書的照片，內容與土壤生態相關，成為她自2021年遭拘押後少見的對外接觸。
緬甸軍政府19日公布照片，顯示遭拘押的前領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）收到英國國王查理三世（King Charles III）贈送的兩本書籍及信件。這是翁山蘇姬2021年遭軍方拘押以來，少見與外界接觸的消息。
泰國民族報（The Nation）報導，緬甸總統發言人19日發布的照片顯示，翁山蘇姬在首都奈比多（Naypyidaw）從一名官員手中接過英國國王查理三世贈送的物品，其中包括兩本書籍和信件。
這兩本書分別為「The Land Gardeners: Soil to Table」（暫譯：土地園丁：從土壤到餐桌）及「Soil: The World at Our Feet」（暫譯：土壤：我們腳下的世界），內容與土壤生態有關。
報導指出，翁山蘇姬自2021年緬甸軍方發動政變、推翻她所領導的政府並拘捕多名文官領袖後，一直遭到拘押。她的健康狀況長期難以確認。
高齡81歲的諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬，目前因一連串她否認犯下的罪名正在服18年刑期。
此次收到英王贈送的書籍與信件，是翁山蘇姬罕見的一次對外接觸。翁山蘇姬目前因政府被推翻而被拘禁。
今年4月，翁山蘇姬被移往居家軟禁，此前緬甸在軍方統治下舉行選舉，軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）隨後出任總統。
緬甸當局上一次公布翁山蘇姬的照片是8月，翁山蘇姬與紅十字國際委員會駐緬甸代表見面，那是她自2021年軍事政變遭罷黜以來，首次公開與外國官員會晤。
軍政府19日公開照片，顯示遭拘押的翁山蘇姬在奈比多接收英王查理三世贈送的2本書和1封信，這是她近年少見與外界接觸的畫面。 2本書分別是《The Land Gardeners: Soil to Table》與《Soil: The World at Our Feet》，內容都與土壤生態有關，屬於環境與土地主題。 她自2021年軍方政變後遭拘押，目前因多項她否認的罪名服18年刑期，健康狀況長期不明；今年4月曾被移往居家軟禁。
精華 FAQ
軍政府19日公開照片，顯示遭拘押的翁山蘇姬在奈比多接收英王查理三世贈送的2本書和1封信，這是她近年少見與外界接觸的畫面。
2本書分別是《The Land Gardeners: Soil to Table》與《Soil: The World at Our Feet》，內容都與土壤生態有關，屬於環境與土地主題。
她自2021年軍方政變後遭拘押，目前因多項她否認的罪名服18年刑期，健康狀況長期不明；今年4月曾被移往居家軟禁。
上一則
英前外相示警：台海危機未來2年恐成形 全球欠缺準備
下一則