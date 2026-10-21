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翁山蘇姬收英王贈書 緬甸軍政府罕曬照 書本內容曝光

編譯中心／綜合21日電
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緬甸軍政府19日公布照片，顯示遭拘押的前領導人翁山蘇姬收到英國國王贈送的兩本書籍...
緬甸軍政府19日公布照片，顯示遭拘押的前領導人翁山蘇姬收到英國國王贈送的兩本書籍及信件。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

緬甸軍政府罕見公開翁山蘇姬收受英王查理三世贈書的照片，內容與土壤生態相關，成為她自2021年遭拘押後少見的對外接觸。

緬甸軍政府19日公布照片，顯示遭拘押的前領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）收到英國國王查理三世（King Charles III）贈送的兩本書籍及信件。這是翁山蘇姬2021年遭軍方拘押以來，少見與外界接觸的消息。

泰國民族報（The Nation）報導，緬甸總統發言人19日發布的照片顯示，翁山蘇姬在首都奈比多（Naypyidaw）從一名官員手中接過英國國王查理三世贈送的物品，其中包括兩本書籍和信件。

這兩本書分別為「The Land Gardeners: Soil to Table」（暫譯：土地園丁：從土壤到餐桌）及「Soil: The World at Our Feet」（暫譯：土壤：我們腳下的世界），內容與土壤生態有關。

報導指出，翁山蘇姬自2021年緬甸軍方發動政變、推翻她所領導的政府並拘捕多名文官領袖後，一直遭到拘押。她的健康狀況長期難以確認。

高齡81歲的諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬，目前因一連串她否認犯下的罪名正在服18年刑期。

此次收到英王贈送的書籍與信件，是翁山蘇姬罕見的一次對外接觸。翁山蘇姬目前因政府被推翻而被拘禁。

今年4月，翁山蘇姬被移往居家軟禁，此前緬甸在軍方統治下舉行選舉，軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）隨後出任總統。

緬甸當局上一次公布翁山蘇姬的照片是8月，翁山蘇姬與紅十字國際委員會駐緬甸代表見面，那是她自2021年軍事政變遭罷黜以來，首次公開與外國官員會晤。

精華 FAQ

  • 軍政府19日公開照片，顯示遭拘押的翁山蘇姬在奈比多接收英王查理三世贈送的2本書和1封信，這是她近年少見與外界接觸的畫面。

  • 2本書分別是《The Land Gardeners: Soil to Table》與《Soil: The World at Our Feet》，內容都與土壤生態有關，屬於環境與土地主題。

  • 她自2021年軍方政變後遭拘押，目前因多項她否認的罪名服18年刑期，健康狀況長期不明；今年4月曾被移往居家軟禁。

翁山蘇姬 查理三世 緬甸

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