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川普威脅促團結? 亞伯達省76%公投反對脫離加拿大獨立

編譯周辰陽／綜合21日電
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加拿大亞伯達省舉行脫離加拿大的無約束性公投前夕，支持加拿大團結的團體「永遠的加拿...
加拿大亞伯達省舉行脫離加拿大的無約束性公投前夕，支持加拿大團結的團體「永遠的加拿大人」18日在奧科托克斯舉辦活動，現場支持者揮舞楓葉旗。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

亞伯達省選民以76%反對啟動獨立程序，未讓分離主義前進；在川普威脅與貿易戰背景下，卡尼成功將議題轉向加拿大團結。

加拿大廣播公司（CBC）當地時間20日清晨預測，石油資源豐富的亞伯達省選民19日否決了啟動獨立程序的提案，讓加拿大總理卡尼（Mark Carney）及支持加拿大團結的人士獲得一場勝利。

美聯社報導，這次投票並非直接針對獨立舉行的公投，但如果提案通過，將使亞伯達省走上未來就脫離加拿大舉行投票的道路。在超過100萬張選票完成計票後，約76%的選民支持留在加拿大，另有23%支持啟動可能導致脫離加拿大的程序。

亞伯達省擁有全球第四大已探明石油儲量，當地牛仔文化盛行，也是保守派的大本營，政治文化長期以來與美國西部的共同點比與加拿大其他許多地區更多。當地居民對聯邦政府的不滿根深柢固，但過去並未轉化為廣泛支持獨立的力量。省長戴思敏（Danielle Smith）雖然反對獨立，但在執政的聯合保守黨（United Conservative Party）內部分離主義者的壓力下，仍決定舉行這場公投。

溫萊特（Wainwright）選民德根哈特（Dustin Degenhardt）表示，亞伯達省居民長期受到渥太華的不公平對待。他在投票後說：「亞伯達基本上一直被當成，你知道的，一個殖民地。他們只想不斷從我們這裡索取、索取、再索取，卻什麼也不回報。」

59歲的愛德蒙頓（Edmonton）居民馬爾卡（Dave Malka）批評，政府把錢花在一場「針對公投的公投」上，而不是醫療保健，並在談到美國總統川普對加拿大的威脅時說：「這件事似乎發生在最糟糕的時刻。我們現在應該團結一致，結果卻在彼此爭鬥。」

自由黨籍總理在亞伯達省向來不受歡迎，但川普發動貿易戰，並威脅讓加拿大成為美國第51州，有助於現任總理卡尼凝聚支持，敦促亞伯達省選民，以具有決定性的投票結果支持國家團結。卡尼16日在自己成長的愛德蒙頓一場造勢集會上說：「投票時要抱著『加拿大的未來取決於這一票』的心態，因為事實正是如此。」

精華 FAQ

  • 這次投票並非直接決定獨立，而是是否啟動可能通往脫離加拿大的程序。結果在超過100萬票計算後，約76%選民反對、23%支持，提案遭到否決。

  • 亞伯達省擁有龐大石油資源，保守派勢力強，部分居民長期不滿聯邦政府；但這種情緒過去多停留在怨懟，未真正形成廣泛獨立支持，因此爭議始終未能突破。

  • 川普的貿易戰與威脅讓加拿大面臨外部壓力，反而促使更多人傾向團結；卡尼則趁勢呼籲選民把票投給國家整體利益，藉此凝聚支持並強化聯邦團結。

川普 加拿大 公投

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