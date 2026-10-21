金正恩傳腦溢血死訊、中派兵平壤？北韓曬金攜女照打臉

北韓政府提供的照片顯示，北韓領導人金正恩（前右）與女兒金主愛19日參觀在平壤舉行的服裝及鞋類展覽。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 社群媒體近日瘋傳金正恩死於腦溢血，甚至出現中國派兵平壤等說法，但北韓官媒隨即公布其與妻女出席活動照片，南韓方面也稱未掌握可佐證消息。

社群媒體18日起瘋傳北韓 領導人金正恩 已因腦溢血過世死訊，至少兩個擁有大量追隨者的中國異議人士帳號在未提供證據的情況下，聲稱金正恩已經死亡，或陷入昏迷後被緊急送往北京一家醫院，相關傳聞隨後成為媒體炒作題材。不過，北韓官媒20日報導，金正恩19日與妻子李雪主及女兒金主愛一同出席服裝與鞋類展覽。對此，南韓官員稱，毫無所悉。

華盛頓觀察家報導，中國異議人士謝萬軍在X平台(前身為推特Twitter)發文，起初聲稱金正恩已經死亡，中國因擔心出現接班危機，向北韓平壤 派遣9000名軍人，隨後又聲稱金正恩的遺體被祕密運回北韓。謝萬軍在最新貼文中表示，金正恩在照片公布前一直未公開露面，因此死訊「很可能是真的」。

金正恩的死訊也引發外界對接班人選的疑問。謝萬軍聲稱：「金正恩尚未公開露面否認這些謠言。這間接證實金正恩死亡的謠言很可能屬實。有傳言稱金正恩死後，北韓政權並未移交給他的女兒金主愛，而是目前掌握在他妹妹金與正手中。金與正接掌權力後，立即啟動對南韓的擴音廣播，並發射201發警告炮。她還警告南韓，北韓正考慮全面升級戰術打擊能力。」

他接著寫道：「這突如其來的對南韓威脅升級，顯然旨在加強她對北韓軍隊的控制，並透過強硬的外部威脅鞏固她的權力。這間接證實金正恩已死的謠言，以及金與正目前掌控政權的傳聞；這些謠言很可能屬實。」不過，上述說法均未獲證實。

NK News報導，截至美國時間19日深夜，金正恩死訊已登上X平台和Bluesky的熱門話題排行榜，多家媒體迅速刊登報導，將金正恩陷入昏迷的說法當作事實。北韓朝中社20日上午則報導，金正恩19日參觀在平壤舉行的「2026年全國服裝及鞋類展覽」。華盛頓觀察家指出，照片中的金正恩看起來健康，似乎反駁了他陷入昏迷並死於腦出血的未經證實傳聞。

NK News分析認為，最新一波金正恩死訊因社群媒體大量分享而擴散，機器人帳號貼文也可能推波助瀾。這些傳聞沒有任何可靠消息來源佐證，一些網站和報刊卻在未經查證的情況下轉載，進一步助長傳聞擴散。

對此，韓聯社報導，南韓外交與安全官員表示，他們未獲悉任何足以佐證相關說法的消息。

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