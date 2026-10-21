義大利防暴動增500兵護米蘭 精品店釘板封門 撤櫥窗商品
米蘭連兩日爆發動亂後，義大利政府決定增派500名士兵維安；市中心商店封門撤貨，警方拘捕多名年輕示威者，事件也牽動全國治安與選舉壓力。
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米蘭連兩日爆發動亂後，義大利政府決定增派500名士兵維安；市中心商店封門撤貨，警方拘捕多名年輕示威者，事件也牽動全國治安與選舉壓力。
義大利副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）19日表示，在米蘭連續兩天發生動亂、示威者與警方爆發衝突、洗劫商店並破壞財物後，義大利政府將增派500名士兵「保衛米蘭」。
這項增兵計畫預期將被納入一系列治安措施，並於20日預定舉行的內閣會議上審議通過。
由於擔心暴力事件再度爆發，米蘭市中心的商店19日提早打烊，並以木板封住店面窗戶。米蘭是義大利的金融中心。
薩爾維尼同時也是執政聯盟右翼政黨「聯盟黨」（League）的黨魁。他在社群媒體上發文說：「從口頭承諾付諸行動：再增派500名士兵保衛米蘭。」
在米蘭著名的精品購物街蒙特拿破崙街，包括香奈兒（Chanel）、Tiffany和迪奧（Dior）等品牌在內，多數商店已預防性地撤下櫥窗內的商品。警方在街道上巡邏，少數觀光客則在一旁觀看。
周末期間，數百名蒙面示威者在市中心縱火焚燒垃圾桶並洗劫商店，其中許多人據信未成年。這場動亂起於17日一場原本和平的示威活動，抗議公共服務品質不佳及生活成本不斷上升。
電視畫面顯示，遭到洗劫的商店包括運動用品零售商迪卡儂、戶外服飾品牌始祖鳥，以及電信業者Vodafone。另外，Levi's、Under Armour等服飾品牌，以及迪卡儂，則以紙板和木板封住店面櫥窗。
義大利總理梅洛尼明年將面臨全國大選。她19日譴責暴力行為，並主持會議，與內閣部長及安全部門首長討論當前局勢。
同時擔任副總理的外交部長塔加尼（Antonio Tajani）在X平台(前身為推特Twitter)發文說：「政府將堅決回應這些針對國家的攻擊，包括採取措施遏止未成年人的暴力行為。」
義大利警方表示，18日米蘭發生動亂期間，共有271名年輕人遭到拘留。警方19日指出，被帶往警局的人員中，有32人遭到逮捕，其中包括23名未成年人及13名外國籍人士。另外，還有28人被通報司法機關處理。
這波動亂發生前，米蘭及義大利北部其他城市17日也爆發衝突，包括波隆那（Bologna）、布雷西亞（Brescia）、貝加莫（Bergamo）和杜林（Turin）。根據警方18日公布的報告，當天共有28名示威者遭到逮捕。
這波動盪與鄰國法國近期的騷亂如出一轍。數十萬名不滿生活成本攀升及公共服務惡化的法國民眾17日走上街頭，爆發該國近年來最激烈的抗議活動之一。
因米蘭連續2天發生示威衝突、洗劫商店與破壞財物，政府希望透過增兵強化街頭維安，防止暴力再度擴大，並在內閣會議中納入相關治安措施。 許多店家提早打烊，並以木板或紙板封住櫥窗與店門，精品街品牌也撤光櫥窗商品，部分店面外仍有警方巡邏，顯示商家對再度騷亂高度戒備。 最初是民眾抗議公共服務品質不佳、生活成本持續上升，原本屬和平示威，但之後在市中心演變成蒙面群眾縱火、洗劫商店與多起逮捕事件。
精華 FAQ
因米蘭連續2天發生示威衝突、洗劫商店與破壞財物，政府希望透過增兵強化街頭維安，防止暴力再度擴大，並在內閣會議中納入相關治安措施。
許多店家提早打烊，並以木板或紙板封住櫥窗與店門，精品街品牌也撤光櫥窗商品，部分店面外仍有警方巡邏，顯示商家對再度騷亂高度戒備。
最初是民眾抗議公共服務品質不佳、生活成本持續上升，原本屬和平示威，但之後在市中心演變成蒙面群眾縱火、洗劫商店與多起逮捕事件。
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