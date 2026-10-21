法國多市連2夜宵禁 逾3000商店遭劫 當局促網購速下架贓物

法國巴黎共和廣場上的平等雕像遭人塗鴉寫下「黃金青年」字樣。此前，法國各地因抗議物價高漲的示威演變為暴動與搶劫，當局隨後實施宵禁。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 法國街頭騷亂擴散後，巴黎與多個城市採取宵禁和禁集會措施，政府並要求平台下架疑似贓物資訊，盼盡快恢復社會秩序。

法國上周末爆發近年最嚴重的街頭騷亂，首都巴黎市警方20日連續第二夜對部分市區實施宵禁 ，並出動直升機盤旋巡邏；多個城市也局部宵禁防騷亂。法國總理勒科爾尼20日表示，經過上周末的暴動和打劫亂象後，19日夜實施的宵禁成功讓市區恢復平靜，並表示將在有需要的地區發布新一輪宵禁，以期恢復社會秩序。另外，法國暴動後網路「贓物流竄」，當局要亞馬遜 、eBay等平台盡速下架。

中央社引述法新社報導，巴黎20日晚間11時至翌日上午6時，繼續在周末發生多起衝突的共和廣場（Place de la République）及商店林立的雷阿勒（Les Halles）一帶實施宵禁。當晚8時起，雷阿勒、香榭麗舍大道、文當廣場，以及法國總統府、國會等重要建築周邊也禁止公開集會。

明報報導，巴黎、西南部城市波爾多及蔚藍海岸的尼斯等地，已陸續實施局部宵禁；里昂、馬賽等城市也採取宵禁或禁止集會措施，預計持續數天。巴黎執法部門加強巡邏，直升機在共和廣場上空盤旋，以探照燈監察民眾是否遵守宵禁規定。

勒科爾尼在X平台(前身為推特Twitter)表示，針對特定地區實施宵禁，有助夜間恢復平靜，地方官員將依實際情況決定是否延長或發布新一輪宵禁。法國政府20日也安排多場緊急會議，包括與大型社群平台代表會面；勒科爾尼預定21日會見工會代表，22日與各政黨代表會談。

法國示威演變成騷亂後，多個國家及地區發布或更新旅遊安全提示。馬來西亞建議公民考慮延後非必要的赴法行程；中國、美國、德國、義大利及多個北歐國家則提醒民眾避開示威或人群聚集地點，並遵從法國當局指示。

另據中央社報導，法國數位部長勒埃南夫（Anne le Henanff）19日呼籲線上二手交易平台，立即下架疑似在17日暴動期間遭竊物品的販售資訊，並召集Vinted、亞馬遜（Amazon）、eBay、Leboncoin、Meta及TikTok等平台代表開會，內政部與司法部官員也將出席。

法國當局表示，周末騷亂造成超過3000家商店遭劫受損。18日起，社群媒體流傳多張二手交易平台的商品截圖，顯示有人疑似轉售騷亂期間遭竊的物品。勒埃南夫表示，相關平台須與政府部門合作，盡速移除疑似贓物資訊，並讓轉售贓物者受到法律制裁。

Vinted表示，平台對此類事件採取「零容忍」政策，自周末以來已採取行動，識別並下架可能涉及贓物的商品資訊，同時加強監控可疑內容，並與執法機關合作。eBay則表示，目前無法確認與周末竊盜事件有關的商品刊登數量是否增加，但平台已運用主動式科技工具偵測贓物販售行為。

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法國17日爆發大規模示威，迅速演變成全國暴動，混亂局勢延續至18日，有暴徒在巴黎洗劫商店；圖為一家店面櫥窗遭破壞。（新華社）