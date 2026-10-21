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沒領袖卻似有指揮 法國街頭暴動的「衝組」是何來歷？

沒領袖卻似有指揮 法國街頭暴動的「衝組」是何來歷？

編譯張佑生／即時報導
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黑衣蒙面人成為法國這波街頭暴力示威醒目的存在。(路透)
黑衣蒙面人成為法國這波街頭暴力示威醒目的存在。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Black Bloc並非政黨，而是無組織的黑衣蒙面街頭戰術。
  • 重點二：參與者靠社群媒體與加密通訊臨時集結，彼此水平協調。
  • 重點三：法國擔憂此戰術擴散，並與一般示威及騷亂交織。

法國上周末大規模示威演變成騷亂與搶劫，畫面中反覆出現一群全身黑衣、蒙面，帶著石塊、煙火甚至汽油彈與警方衝突的人。法國政府把矛頭指向所謂「超左翼」分子，其中一些人採取被稱為「黑群」（Black Bloc）的抗爭方式。不過，他們沒有正式組織、領袖甚至會員制度，為何仍能在街頭高度協同行動？

金融時報報導，Black Bloc並不是一個政黨或固定團體，而是一種由無政府主義、反資本主義與反法西斯運動者採用的街頭戰術。參與者穿黑衣、蒙面，有人負責拆下鋪路石當投射物，有人攜帶煙火或汽油彈，彼此似有分工。

法國政治學院安全與國防專家法德（Guillaume Farde）形容，Black Bloc就像「熟悉樂譜到不需要指揮的樂團」：沒有中央領導，卻能以水平方式協調。相關技巧多透過社群媒體或加密通訊軟體流傳，集結往往臨時發起，使警方很難事先掌握。

國安人士估計，法國國內約有5000名被認為可能採取暴力行動的「超左翼」人士。總理勒克努（Sébastien Lecornu）表示，一名涉嫌參與里摩日歷史市政廳縱火案的極左人士已被捕，並稱部分地區出現由極左團體策畫的「暴動行動」。不過，檢方尚未公布完整調查結果。

10月17日的示威原本由學生發起，抗議教育體系問題，之後加入不滿生活成本的民眾，全法約50萬人上街。巴黎示威尚未正式開始前，黑衣人士就在共和廣場附近向警方丟擲石塊、築起路障並縱火；下午又有部分來自郊區的年輕人進入市區，搶劫商店。

安全消息人士形容，極左、激進左派與弱勢郊區年輕人同時出現在這波騷亂，是前所未見的組合，但也強調，現有跡象並未顯示極左分子發起搶劫。政府與檢方迄今也未公開相關證據。

Black Bloc戰術源於1980年代西德無政府主義與激進左派運動，1999年西雅圖世界貿易組織峰會期間的警民衝突後進一步走向國際。法國直到2016年反勞動法示威時，才逐漸形成較明顯的Black Bloc現象。

研究社會運動的歷史學者布魯克（Sylvain Boulouque）指出，這些行動者敵視資本主義與國家，有人相信暴動可以催生新世界，也有人認為與警方衝突及之後的鎮壓，能暴露國家暴力的一面。

更讓法國當局警戒的是，這套戰術正逐漸被沒有強烈意識形態背景的抗議者模仿。研究Black Bloc的作者文森（Thierry Vincent）指出，2018年開始的黃背心運動中，原本較少參與政治的示威者就曾向Black Bloc學習街頭對抗方式。

他認為，不應把Black Bloc想成與一般示威群眾完全隔絕的一群狂熱分子；他們更可能是「正在擴散的社會怒火中，最醒目、也最激進的表現」。

精華 FAQ

  • Black Bloc不是政黨或固定團體，而是一種由無政府主義、反資本主義與反法西斯運動者採用的街頭戰術，沒有正式組織、領袖或會員制度。

  • 他們透過社群媒體與加密通訊軟體分享技巧、臨時發起集結，現場再以水平方式分工合作，因此即使沒有指揮，也能形成高度協調的行動。

  • 法國政府擔心這套戰術已從激進左派擴散到更多抗議者，甚至與騷亂、搶劫場面交織，讓街頭衝突更難預測，也更難由警方提前掌握。

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