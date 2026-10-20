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BBC新聞部擬增裁百人 2電視頻道僅供網路、1電台關閉

中央社／倫敦20日專電
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圖為BBC廣播大樓外觀。（新華社）
圖為BBC廣播大樓外觀。（新華社）

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文章摘要整理：

BBC為達成2年內撙節5億英鎊的目標，宣布多個頻道與電台調整，並計畫讓新聞部再減少約100個職位。

英國廣播公司（BBC）規劃2年內撙節大約5億英鎊，今天宣布旗下電視頻道BBC Three（BBC第3台）和BBC蘇格蘭台（BBC Scotland）明年春季起將僅供網路，網路廣播電台Radio 4 Extra則將關閉。

另一方面，BBC新聞部擬進一步裁撤約100個職位。

BBC Three以青少年至30餘歲人士為主要目標觀眾。BBC在蘇格蘭有分部BBC Scotland，旗下有同名電視頻道BBC Scotland，以及BBC One Scotland（BBC第1台的蘇格蘭版本）和BBC Alba（Alba為「蘇格蘭」的蘇格蘭蓋爾語名稱），提供英語、低地蘇格蘭語（Scots，近似英語），以及蘇格蘭蓋爾語（Scottish Gaelic，較常見於蘇格蘭高地和各島嶼）節目。

明年春天起全面改為網路版的是BBC Scotland頻道。即將被關閉的Radio 4 Extra則以重播節目為主。

根據BBC發布的涉己新聞，觀眾未來仍可透過串流平台BBC iPlayer觀賞BBC Scotland和BBC Three。BBC Three節目也將見於影音分享平台YouTube。

BBC Three曾在2016年被改為僅供網路，隨後於2022年恢復電視服務。

BBC今年4月曾宣布擬裁減多達2000個職位，以減輕「龐大財務壓力」、達成未來2年撙節約5億英鎊的目標。

在BBC全職員工約2萬1500人的情況下，幾乎是每10人之中，就有1人需離職，是BBC近15年來最大規模裁員潮。

今年6月，BBC宣布第一波裁員，被裁職位多達550個，橫跨新聞部、各地方台、廣播電台，BBC估計這有助撙節約1億6000萬英鎊。其中，新聞部遭砍多達200個職位。

當時總裁布里廷（Matt Brittin）曾預告，BBC各部門將有約10%的高階主管遭裁。

BBC新聞部執行長哲普（Rachel Jupp）今天說，由於BBC有必要多撙節550萬英鎊，因此新聞部將增加裁減約100個職位。

值得一提的是，過去幾週已有數個具一定知名度的BBC電視節目遭砍，包括英國版「魯保羅變裝皇后秀」（RuPaul's Drag Race UK）。

實境競賽節目「魯保羅變裝皇后秀」源自美國，2009年開播。2024年4月，來自台灣的變裝皇后妮妃雅（Nymphia Wind）在美國奪得第16季競賽冠軍，是第一位贏得此頭銜的台灣人。

精華 FAQ

  • BBC Three與BBC Scotland將自明年春季起改為僅供網路，Radio 4 Extra則會關閉；觀眾仍可透過BBC iPlayer收看相關內容，BBC Three節目也會上傳YouTube。

  • BBC新聞部執行長表示，因為整體仍需再撙節550萬英鎊，所以新聞部必須進一步縮編約100個職位，以配合公司2年內節省約5億英鎊的財務目標。

  • BBC今年4月曾宣布要裁減多達2000個職位，6月已先裁掉550個，包括新聞部200個職位；以約2萬1500名全職員工計算，影響接近每10人就有1人。

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