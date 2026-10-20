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法國暴動後馬克宏政府認錯 出動軍隊並延長宵禁 嚴防新一波抗議

編譯周辰陽／即時報導
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法國巴黎共和廣場21日凌晨實施宵禁，執法人員在現場警戒。(路透)
法國巴黎共和廣場21日凌晨實施宵禁，執法人員在現場警戒。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

法國暴動引發政府檢討失誤，馬克宏政府延長宵禁、增派軍警並準備大規模維安，力圖防堵24日新一波抗議。

路透與CBS新聞20日報導，法國上周末爆發大規模暴動，暴徒縱火焚燒建築物，並搶劫數千家商店。總統馬克宏領導的政府承認應對失誤，正試圖重新掌握局勢，包括延長宵禁、增加公共場所警力、出動軍隊，並為24日預定舉行的新一波抗議活動展開大規模維安行動。

法國多個受動亂影響的地區實施局部宵禁後，19日度過相對平靜的一夜。政府表示，宵禁有助於重新掌握局勢。警方指出，宵禁已延長至20日夜間，其中部分措施針對18歲以下兒童與青少年。

總理勒克努（Sebastien Lecornu）承認，政府上周末應對失當，包括情報工作失誤、警方部署過於固定，以及未取消原定的警察休假。他也將這場危機描述為「暴力與共和國之間」的選擇，並將動亂歸咎於極左派團體。勒克努指出，巴黎、馬賽、里昂及其他城市17日發生暴動與搶劫後，當務之急是恢復秩序，24日的維安部署「規模將非常龐大」。

內政部長努涅斯（Laurent Nunez）則為維安失誤道歉。他說：「我對發生的事情深感遺憾。我承擔自己應負的那部分責任。」努涅斯並表示，軍警將共同部署。面對外界廣泛批評市中心缺乏足夠保護，政府也承諾全面改革維安策略。

法國國會正成立調查委員會，查明動亂起因，當局也已指派200名調查人員追查參與街頭暴力事件的人士。連鎖超市家樂福（Carrefour）表示，竊盜與破壞造成數千萬歐元損失，並警告公司因這場動亂面臨「前所未有的情況」。

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對於勒克努將動亂歸咎於極左派團體，遭指責的團體則反控政府低估民眾對高昂生活成本及公共服務品質下降的不滿。法國主要學生工會全國大學生聯盟（UNEF）認為教育體系持續惡化、經費不足，呼籲24日舉行更多抗議活動，並承諾持續向馬克宏政府施壓。該組織在社群媒體上表示：「我們會繼續下去。」另外，「黃背心」運動團體也呼籲針對燃料成本上漲展開抗議。

上周末的暴動規模及警方未能有效控制局勢，讓法國社會感到震驚。隨著明年總統大選逼近，這場動亂也加劇政治緊張局勢，而極右派與激進左派候選人目前在民調中表現強勁。義大利與阿爾巴尼亞等歐洲國家也發生抗議活動，進一步引發外界擔憂，在法國等許多國家面臨預算困境之際，民眾對生活水準的不滿可能蔓延至整個歐洲大陸。

精華 FAQ

  • 政府除了延長受影響地區的宵禁，也增加公共場所警力，並讓軍隊與警方共同部署，同時為24日可能出現的新抗議準備大規模維安行動。

  • 總理勒克努坦承情報失誤、警方部署過於固定，且未取消警察休假；內政部長努涅斯也公開道歉，表示將承擔責任的一部分並推動改革。

  • 暴動引發社會震驚，且學生工會與黃背心等團體持續號召抗議，明年總統大選又將逼近，讓極右與激進左派的競爭更為激烈。

宵禁 馬克宏

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