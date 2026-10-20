學生示威變暴力 義大利祭「父母代賠原則」AI揪蒙面鬧事

義大利米蘭蒙特拿破崙大街（Via Monte Napoleone）的精品店10月19日星期一仍暫停營業，警方在街道上巡邏。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 義大利因學生示威引發暴力事件，政府通過新安全法令，增訂重罪、父母代賠與未成年人羈押措施，並以AI和生物識別追查蒙面滋事者。

義大利 學生示威上周末衍生多起暴力事件，義國政府今天舉行部長會議通過一項新安全法令，增加「暴力參與遊行罪」，規定可羈押未成年人24小時，並增派500名軍人駐守米蘭；總理梅洛尼 也宣布將以「生物識別與AI技術」揪出蒙面暴力滋事分子。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在新的安全法令通過後，發表影片談話表示，最近幾天在米蘭及義大利其他城市，大家目睹令人無法接受的街頭破壞、暴力與洗劫，沒有人可以試圖淡化或合理化這些行為，因此義國政府通過新安全法令，警方也將採用生物識別技術（包括人工智慧），找出那些躲在套頭帽後面的人。

梅洛尼逐一說明安全法令重點，第一是新增「暴力參與遊行罪」，若在遊行示威活動加入5人以上團體，投擲石塊、爆裂物或棍棒，將面臨最高5年徒刑和最高2萬歐元罰款。若刻意蒙面或造成他人受傷，將加重處罰；結夥造成大規模損壞者，處罰也將加重。

第二是增加「父母代賠原則」。梅洛尼表示，誰破壞東西就該賠償，未成年人破壞則由父母賠償。如損壞公共設施，例如公車亭、交通號誌，將由地方官員訴請賠償，如損壞私人財產，產權者可向法院提起訴訟，並獲得立即執行令。未成年人肆意破壞，父母需承擔責任，受害者可從對方家庭資產追索賠償。

第三是可針對未成年人實施預防性羈押。梅洛尼表示，對於14至18歲未成年人犯罪，政府以往必須先證明未成年人有能力理解自身行為。義大利國會正在審議一項改革草案，主張除非有相反證據，否則應推定「未成年人有能力理解自己的行為」。隨著今天緊急安全法令通過，此新原則已立刻生效，先前僅適用於成年人的預防性羈押措施，現在也適用未成年人。

第四是派駐500名軍人進駐米蘭維安。梅洛尼表示，直到今年底，軍方將與警察、憲兵和少年司法部門合作，增加法官人數和機構容納空間，確保未成年人也會受到相應懲罰。她強調，政府將竭力防止近日事件成為常態，據估計，光米蘭就有近200名警員受傷，損失估計達100萬歐元。

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針對暴動者組成，梅洛尼分析，有些激進邊緣群體，每次示威遊行都試圖挑起衝突，「但這次還有些新面孔，數百名年輕人，其中多為未成年人，他們受到社群媒體影片召喚來廣場砸東西、偷東西並拍攝自己作案過程。」梅洛尼強調必須嚴肅看待此現象，也要防止這些畫面被效法，

梅洛尼強調，沒有任何理由可以正當化砸店搶劫，「破壞和盜竊絕非革命行為而是犯罪，國家必須採取強硬措施」，她證實大量移民參與暴動，「執法部門已攔截逮捕330人，其中一半是外籍人士，出生於國外或在義大利出生但父母是外國人」。

在米蘭參與暴動的未成年人，年齡最小僅11歲。梅洛尼表示這令人痛心恐懼，她不能接受有人出於政治計算，為這種行為辯護，她了解許多年輕人面臨就業困境、收入微薄、看不見未來前景，她上任後也持續努力解決，「但暴力絕不能解決困境，只會使困境加劇。」

梅洛尼將矛頭朝向左翼陣營，呼籲「所有政治力量明確表態譴責暴力」。她表示，某些機構在米蘭暴動事件後，公開對於遭逮捕者提供免費法律援助，她認為這極為嚴重，「將搶劫和破壞包裝成合法社會正義手段是不可接受的。那些肩負政治責任的人應率先指出，沒有任何理由可以為攻擊工人、執法人員或摧毀城市開脫。」