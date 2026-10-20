我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明明很委屈卻不敢拒絕？ 醫師揭心理動力 維繫關係不代表要失去自己

川普借法國暴動抨擊民主黨 稱美國恐陷類似危機

翁山蘇姬收到英王贈書 緬甸軍政府罕見公布照片

中央社／曼谷20日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
緬甸軍政府19日公布照片，顯示遭拘押的前領導人翁山蘇姬收到英國國王贈送的2本書籍...
緬甸軍政府19日公布照片，顯示遭拘押的前領導人翁山蘇姬收到英國國王贈送的2本書籍及信件。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

緬甸軍政府罕見公開照片，顯示遭拘押的翁山蘇姬收到英王查理三世贈書與信件，成為她自2021年被捕後少見的對外接觸畫面。

緬甸軍政府19日公布照片，顯示遭拘押的前領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）收到英國國王查理三世（King Charles III）贈送的2本書籍及信件。這是翁山蘇姬2021年遭軍方拘押以來，少見與外界接觸的消息。

泰國民族報（The Nation）今天報導，緬甸總統發言人19日發布的照片顯示，翁山蘇姬在首都奈比多（Naypyidaw）從一名官員手中接過英國國王查理三世贈送的物品，其中包括2本書籍和信件。

這2本書分別為「The Land Gardeners: Soil to Table」（暫譯：土地園丁：從土壤到餐桌）及「Soil: The World at Our Feet」（暫譯：土壤：我們腳下的世界），內容與土壤生態有關。

報導指出，翁山蘇姬自2021年緬甸軍方發動政變、推翻她所領導的政府並拘捕多名文官領袖後，一直遭到拘押。她的健康狀況長期難以確認。

高齡81歲的諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬，目前因一連串她否認犯下的罪名正在服18年刑期。

此次收到英王贈送的書籍與信件，是翁山蘇姬罕見的一次對外接觸。翁山蘇姬目前因政府被推翻而被拘禁。

今年4月，翁山蘇姬被移往居家軟禁，此前緬甸在軍方統治下舉行選舉，軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）隨後出任總統。

緬甸當局上一次公布翁山蘇姬的照片是8月，翁山蘇姬與紅十字國際委員會駐緬甸代表見面，那是她自2021年軍事政變遭罷黜以來，首次公開與外國官員會晤。

精華 FAQ

  • 軍政府19日公布照片，顯示翁山蘇姬在首都奈比多從官員手中接過英王查理三世贈送的2本書與1封信，屬於她遭拘押後罕見公開的對外接觸畫面。

  • 2本書分別是《The Land Gardeners: Soil to Table》與《Soil: The World at Our Feet》，主題都與土壤生態相關，顯示贈書內容帶有環境與園藝意涵。

  • 她自2021年軍方政變後一直被拘押，健康情況長期難以確認，目前因多項她否認的罪名服18年刑期；今年4月還曾被移往居家軟禁。

緬甸 翁山蘇姬 查理三世

上一則

法國暴亂／巴黎、尼斯等城市實施宵禁 當局承認警方準備不足

延伸閱讀

美對緬甸政策大轉彎「利益至上」與軍政府談判反詐、稀土

美對緬甸政策大轉彎「利益至上」與軍政府談判反詐、稀土
2中國男赴泰旅遊 傳照片後失聯 泰警針對案例發聲了

2中國男赴泰旅遊 傳照片後失聯 泰警針對案例發聲了
白俄女模拒絕從事詐騙遭摘器官命喪緬甸 5兇嫌各判21年

白俄女模拒絕從事詐騙遭摘器官命喪緬甸 5兇嫌各判21年
明州眾議員歐瑪住家遭聯邦搜索 涉移民文件詐欺調查

明州眾議員歐瑪住家遭聯邦搜索 涉移民文件詐欺調查

熱門新聞

返英後首次公開露面，英國哈利王子(右)與妻子梅根(左)15日造訪諾丁漢(Nottingham)。(美聯社)

哈利、梅根返英後首度同框重訪諾丁漢 群眾反應曝光

2026-10-15 22:10
泰國王后素提達14日親自駕駛波音737-800王室專機前往日本，展開為期9天的訪問。（路透 / Viral Press）

開完戰機換客機 泰國王后親自駕駛波音737專機飛日本

2026-10-16 02:10
牛仔褲右前方口袋內側的小口袋，常被許多人當成「零錢袋」使用，但它的誕生其實與零錢無關。（ 圖／AI生成）

牛仔褲神祕小口袋用處是什麼？日本老店曝150年前巧思

2026-10-18 02:00
英國前首相蘇納克。(美聯社)

前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境

2026-10-18 14:50
法國總統馬克宏2019年在馬爾他首都瓦萊塔看著法蘭西皇帝拿破崙一世的半身塑像。路透

AI耗費6小時 破解塵封217年拿破崙密函

2026-10-12 13:35
圖為大英博物館。（路透）

大英博物館康熙瓷碗離奇掉落 一下毀了2件中國珍品

2026-10-12 12:17

超人氣

更多 >
川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘

川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘
粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網
女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民

女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民
退休夫妻賣掉家當「游牧生活」每月花5000元租屋、每6周換城市住

退休夫妻賣掉家當「游牧生活」每月花5000元租屋、每6周換城市住
蒙古大火「逼近中國邊境」網轟：日本人放的火

蒙古大火「逼近中國邊境」網轟：日本人放的火