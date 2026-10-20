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法數十年最暴動 歐多國發旅警 未來1年因1事抗議恐延燒

編譯中心／綜合19日電
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歐洲多國政府19日建議前往法國的公民，應提高警覺避開人潮聚集處；圖為抗議者封鎖巴...
歐洲多國政府19日建議前往法國的公民，應提高警覺避開人潮聚集處；圖為抗議者封鎖巴黎羅浮宮入口，遊客在外面等候。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

法國近日因物價與公共服務問題引發暴動，多國對法國發布旅警；歐洲多國抗議潮也受能源與政治壓力推動，且可能一路延燒到選舉前。

法國各地上周末爆發數十年來最嚴重的暴動與搶劫事件，有數千人遭逮捕，不少商店也遭洗劫。歐洲多國政府19日建議前往法國的公民，應避開人潮聚集處並提高警覺，同時警告當地治安狀況轉趨惡化。

路透報導，法國各地民眾因物價高漲，以及公共服務縮減而舉行示威，本月17日進一步演變為暴動，暴力團體與警方爆發衝突，一座市政廳遭人縱火。針對這些情況，歐洲多國外交部已發布最新旅遊警示。

義大利表示，公民應透過網站或應用程式登記在法國的行蹤，以便當局掌握其所在位置，並提醒他們避開人潮聚集處、務必提高警覺。

德國外交部指出，無法排除未來幾天發生更多暴動的可能性，促請德國公民遵守當地警方的指示。德國外交部提醒，若民眾在警方要求下未離開未經批准的示威活動，可能面臨罰款或損害賠償請求。

捷克新聞社（CTK）報導，捷克外交部建議，身在法國的捷克公民應避開示威、遊行及群眾集會；法國治安情勢已轉趨惡化。

波蘭則在旅遊指南中表示，旅客應避開正在舉行示威的地點，但波蘭並未調整對法國整體旅遊安全的評估。

荷蘭政府於10月7日更新的旅遊安全建議中指出，前往法國的旅客應避開示威活動。

丹麥、瑞典、芬蘭及挪威已發布旅遊警示，呼籲在法國的公民避開示威活動，並遵從當地主管機關的指示。

另外，義大利、西班牙等多個歐洲國家近期也出現大規模抗議。有分析指出，這些抗議活動的導火線各不相同，但都反映出在俄烏衝突和中東戰事推高能源價格的背景下，歐洲面臨財政危機、政治極化等困境。歐洲多國未來一年將迎來選舉，大規模抗議預計將繼續發生，影響政治議程。

值得注意的是，法國將於明年4月舉行總統選舉首輪投票，義大利預計將於明年秋季舉行議會選舉，西班牙則將於今年11月底舉行議會選舉。分析人士認為，抗議活動將在選舉前繼續發酵，成為競選辯論的核心議題之一。

此外，義大利學生示威抗議在米蘭演變成砸店與警民衝突暴力事件，義大利總理梅洛尼19日召開緊急安全會議，將派軍隊500人進駐米蘭協助維安，避免動亂進一步擴大。義大利總統馬達雷拉也喊話，身分不明人士發起暴力行為令人無法接受。

米蘭上周末連續爆發街頭洗劫與嚴重警民衝突，根據警方統計，米蘭街頭暴動中有32人被捕，271人被拘留，其中220人是未成年人，比率高達80%。有11人犯行較嚴重者，可能面臨檢方求處最高15年徒刑。

暴動造成米蘭市區不少公共設施損壞，因為許多抗議者拿垃圾桶當武器丟擲櫥窗或警車，根據米蘭衛生單位統計，米蘭有超過280個路邊垃圾桶遭毀損，其中包括6個太陽能供電、具壓縮功能的高級「智慧垃圾桶」，還有不少路邊座椅遭殃。衛生單位派出90名清潔工人、60台清潔車輛，加班清理滿目瘡痍的市容。

圖為巴黎示威者與鎮暴警察爆發衝突，消防員處理街頭燃燒的路障。（歐新社）
圖為巴黎示威者與鎮暴警察爆發衝突，消防員處理街頭燃燒的路障。（歐新社）

精華 FAQ

  • 因法國各地上周末爆發數十年來最嚴重的暴動與搶劫，出現縱火、洗劫和大規模逮捕，歐洲多國擔心治安惡化，遂提醒公民避開人潮並提高警覺。

  • 義大利要求登記行蹤、避開人潮；德國提醒遵守警方指示，勿留在未批准示威中；捷克、丹麥、瑞典、芬蘭與挪威也都呼籲避開示威並留意當地指示。

  • 因歐洲正面臨能源價格上升、財政壓力與政治極化，而法國、義大利、西班牙等國又將陸續舉行選舉，抗議很可能持續影響競選議題與政治議程。

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