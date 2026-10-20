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法示威暴亂 現場高舉「共產黨、巴勒斯坦旗」畫面受矚

編譯中心／綜合19日電
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法國爆發大規模示威遊行現場，有人高舉與本次主要抗議訴求無關的「巴勒斯坦旗」。（路...
法國爆發大規模示威遊行現場，有人高舉與本次主要抗議訴求無關的「巴勒斯坦旗」。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

法國示威由學校資源問題引爆，後來擴散成暴力動亂，巴黎等地精品店與商家遭洗劫，馬克宏則譴責暴力並准地方官員限制集會。

法國爆發大規模示威，起初是高中生上街抗議教育資源不足，未料這場活動失控變調，淪為血腥暴力的動亂，不斷傳出街頭、古蹟遭人塗鴉縱火損毀，無數店家被暴徒惡意搶劫等事件。巴黎多間精品店亦遭破壞及搶掠，Dior等品牌據報聘請私人保全團隊加強保安。

綜合媒體報導，法國在今年9月下旬，因郊區高中生不滿教師人力短缺、校園環境惡化、教育資源不足等問題上街抗議，後來這場抗議活動快速蔓延至法國數百所學校，演變成全國大型抗議學運，之後大學生、工會及「黃背心」運動支持者加入串連，將抗議範圍擴大到生活成本及燃料價格飆漲，演變成數十萬人上街抗議的示威遊行。

法國這波示威中，里昂市一名示威者17日手持看板表達不滿，看板可見法國總統馬克宏肖...
法國這波示威中，里昂市一名示威者17日手持看板表達不滿，看板可見法國總統馬克宏肖像及斷頭台圖像。(美聯社)

示威期間，有民眾及外媒拍攝到部分參與者高舉共產黨旗幟及巴勒斯坦旗幟，相關影片及照片在社交平台廣泛傳播。有聲音質疑，示威活動是否受到其他政治團體介入。不過，單憑旗幟畫面，尚不足以證明整場示威由特定組織操控。

法國總統馬克宏公開譴責暴力行為，強調任何理由都不能成為破壞及搶掠的藉口。他18日發表電視演說，表示必須區分和平表達訴求的示威者，以及蓄意破壞公共設施、洗劫商店的不法分子，並指責極左派團體及犯罪分子參與暴力事件。馬克宏同時表示，地方官員可視乎情況，禁止特定街頭集會。

一名保全人員18日在巴黎一處遭破壞的Dior門市外駐守。（路透）
一名保全人員18日在巴黎一處遭破壞的Dior門市外駐守。（路透）

暴亂亦衝擊法國精品零售業。巴黎老佛爺百貨遭蒙面人士砸破櫥窗並闖入洗劫，馬賽的愛馬仕門市、波爾多的路易威登精品店亦成為攻擊目標。里爾一間蘋果專賣店遭破壞及搶掠，尼斯的運動用品店及機車經銷商同樣受到波及。網上流傳的影片顯示，部分蒙面人士持物砸毀店舖門窗，再闖入店內搜刮商品，即使店主出面制止，仍未能阻止搶掠。

隨著多間商店接連遇襲，精品品牌開始加強保安。紐約郵報報導，Dior等品牌據報聘請私人保全團隊保護巴黎門市。一張大批身穿黑衣的保安人員在Dior巴黎旗艦店外列隊駐守的照片亦在網上瘋傳，反映商戶對街頭安全的憂慮。法國示威由教育及民生訴求引發，最終演變成大規模暴力事件，相關政治旗幟及精品店遇襲畫面持續引起討論。

網路流出巴黎一處Dior門市雇用黑衣保鑣大隊在街頭站一排，引發網友瘋傳。（取材自...
網路流出巴黎一處Dior門市雇用黑衣保鑣大隊在街頭站一排，引發網友瘋傳。（取材自@visegrad24在X的照片）

精華 FAQ

  • 示威最初由高中生抗議教育資源不足、教師人力短缺與校園環境惡化引發，之後迅速蔓延到多所學校，並進一步擴大成全國性抗議行動。

  • 因為相關旗幟在示威中被廣泛拍攝並流傳，有聲音懷疑背後是否有其他政治團體介入；但僅憑旗幟畫面，仍不足以證明整場示威受到特定組織操控。

  • 巴黎老佛爺、愛馬仕、路易威登等店遭破壞洗劫，蘋果專賣店也受波及，Dior等品牌加強保安；馬克宏則譴責暴力，並表示可禁止特定街頭集會。

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