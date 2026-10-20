邊境持續緊張…金與正：擬重啟對南韓廣播 部署更多武器

北韓領導人金正恩胞妹金與正19日表示，平壤考慮重新啟動對南韓的大聲公廣播，並在南北韓邊境附近部署更多戰術武器。(朝中社)

AI摘要 文章摘要整理： 北韓指控南韓在邊境示警挑釁，揚言增兵並重啟廣播；同時李在明強調南韓已具備接掌戰時作戰指揮權的能力，雙方緊張持續升高。

北韓 與南韓 邊境局勢持續緊張。北韓領導人金正恩胞妹金與正 19日表示，平壤正考慮在南北韓邊境附近部署更多戰術武器，並重新啟動對南韓的大聲公廣播。南韓總統李在明同日則表示，南韓有能力接管與駐韓美軍聯合部隊的戰時作戰指揮權，相關移交協商正持續推進。

北韓官方媒體朝中社報導，金與正透過聲明指出，北韓南方邊境目前局勢「相當不穩」，指責南韓軍方持續以自動步槍及大口徑機槍鳴槍示警，對北韓官兵構成嚴重安全威脅。她表示，北韓正考慮採取相應措施，包括在邊境部署更多戰術武器，以及恢復對南韓的擴音器廣播。

金與正聲稱，南韓由8月1日至10月17日，合共對北韓進行2870次警告廣播，並開槍示警201次。

南韓軍方本月5日表示，北韓今年已派遣多達7000名工人在邊境地區埋設地雷及興建圍籬，期間發生約50宗越界事件。北韓地雷9月亦曾引發爆炸，造成兩名北韓士兵重傷。首爾呼籲平壤停止邊境防禦工程。

南韓慶南大學遠東研究所教授林乙出分析，南韓軍方對北韓近期加強邊境防禦工事保持高度警戒，因此採取鳴槍示警及大聲公廣播等措施。平壤則可能擔心，南韓的行動進一步推高邊境緊張局勢，甚至引發軍事衝突。

另一方面，李在明19日在青瓦台與傳媒座談時表示，南韓完全有能力接掌與美軍聯合部隊的戰時作戰指揮權，並強調應盡早完成移交。他說，南韓與美國就相關安排的討論整體進展順利。

路透報導，韓戰期間，南韓曾將聯合國部隊的作戰指揮權交由美軍主導。南韓與美國2007年同意，最終將聯合部隊作戰指揮權移交首爾，此後歷屆南韓政府持續推動相關工作。

不過，駐韓美軍司令布朗森近日指出，自美韓訂定移交條件以來，防衛及安全環境已有變化。南韓媒體曾報導，李在明政府希望以2028年為目標完成移交；布朗森今年4月在美國國會聽證會上則表示，美軍已提交一份時程規畫，預計相關條件最快於2029年初達成。

李在明重申，北韓雖已發展核武，南韓亦建立足以應對的強大軍事力量。他並指出，核武基本上是最後防衛手段，而非用於實際戰鬥。