前案判17年又爆新案 南韓攝理教主性侵16信徒再判33年

南韓「攝理教」教主鄭明析在服刑期間，再遭判刑33年。（取材自FB／Jung Myung Seok - Providence）

AI摘要 文章摘要整理： 南韓攝理教主鄭明析因性侵16名女信徒，一審遭判33年，法院並下令公開個資及限制相關就業；他先前另案已判17年，合計刑期恐達50年。

南韓 「攝理教 」81歲教主鄭明析，涉嫌利用宗教身分及精神控制性侵 女信徒，南韓大田地方法院19日一審判處其有期徒刑33年，刑期較檢方原先求刑的27年更長。同案被告、48歲的攝理教「二號人物」金智善則被判刑7年。法院並下令公開鄭明析個人資料，限制他在兒童、青少年及殘疾人士相關福利機構就業10年，以及佩戴電子追蹤設備15年。

綜合媒體報導，南韓最高法院2025年1月裁定，鄭明析性侵一名香港籍女信徒，並猥褻一名澳洲籍及一名南韓籍女信徒罪成，判處有期徒刑17年，目前正在服刑。若這次33年刑期維持不變，兩案刑期合計將達50年。

法院指出，鄭明析的犯罪手段極其惡劣，長期利用宗教支配關係反覆犯案，受害者人數眾多，必須予以嚴懲。法官又指出，16名受害人的供詞詳細且一致，認為鄭明析在服刑出獄後，仍利用多年建立的宗教控制結構再次犯罪。

案情指出，鄭明析1980年代創立攝理教，並向信徒宣稱自己是「彌賽亞」，藉此取得信徒信任。2018年至2022年間，他在被視為攝理教核心總部的忠清南道錦山郡月明洞修煉院等設施，性侵或猥褻16名女性信徒。控方表示，他利用信徒在精神上受到支配、難以反抗或拒絕的心理狀態實施侵犯。鄭明析則在庭上全盤否認控罪，聲稱從未與受害人發生身體接觸。

案件於2024年5月首次提起公訴，其後涉及鄭明析的多宗案件合併審理，至今次一審宣判，歷時約兩年。

鄭明析早有性侵前科。他曾因2001年至2006年間在海外性侵、猥褻4名女信徒，於2009年被判監10年，至2018年2月刑滿出獄。然而，出獄後他再度涉及性侵案件。

鄭明析涉及的性侵事件亦因Netflix於2023年推出紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，揭露攝理教相關指控而引起國際關注。這次判決再次令這個宗教團體長年涉及的性侵指控及對信徒的精神控制問題受到關注。