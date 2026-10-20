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法國暴動／黃背心擬捲土重來 24日將有新一波活動

編譯陳韻涵／綜合報導
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巴黎奢侈品名店Dior店內精品在18日暴動中被洗劫一空。(美聯社)
巴黎奢侈品名店Dior店內精品在18日暴動中被洗劫一空。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

法國騷亂從學生抗議升級為全國性反政府示威，黃背心支持者也計劃24日再度動員，政府則加強警力並推出減稅救助因應。

法國周末爆發近年來最嚴重的打砸、縱火與搶掠騷亂之一，起因是數周以來由學生主導、訴求改善校園條件的抗議，後來在其他團體加入後，升級為席捲全國、抗議物價上漲、削減公共開支的反政府示威，部分抗議演變為大規模暴力與破壞，造成數百人受傷、約2400人被捕。

據報導，近期還可能會有新一波的抗議示威活動，法國政府承諾在進一步抗議活動前，部署更多警力，並保證對暴徒採取更嚴厲的鎮壓措施。當局也宣布稅收減免和失業救濟金，以幫助受暴力事件影響的企業。但是否有效，仍有待觀察。

華爾街日報19日報導，周末的示威者不再侷限於學生，還包括工會、左派社運人士，以及2018年因反對燃油稅而爆發全國性抗爭的「黃背心」(gilets jaunes)支持者。

法國正努力控制公共債務，家庭預算與公共服務承壓，加劇民怨；學生要求擴大投資教育，其他抗議者關切薪資、退休金與生活水準。

不同於2018年的情況，這波動亂始於學生抗議校園條件惡化，組成更多元、結構較鬆散，能否維持動能仍有待觀察。高中及大學學生組織呼籲民眾於22日及24日再次舉行示威。全國高中生協調組織（National High School Student Coordination）呼籲年輕人「走上街頭」，並支持持續封鎖道路及舉行示威活動。

一群活動人士也宣布，計劃於24日在法國各地發起示威，試圖重振「黃背心運動」。他們以「馬克宏必須下台」為口號，號召民眾參與抗議。

黃背心運動最初始於反對燃油稅的抗議活動，後來演變成一場反對經濟不平等的更廣泛運動，黃背心的動員能力曾對當時就任一年多的法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)造成壓力與挑戰。

傷亡方面，內政部數據顯示，17日將近1000名警察與憲兵受傷，其中七人重傷；示威者與路人也掛彩，但尚無官方統計數據，巴黎一名示威者因心臟驟停死亡。

政府估計，至少3000間商店遭破壞、搶掠；法國零售業聯合會估計，損失上看數億元。

巴黎奢侈品名店Dior店內精品在18日暴動中被洗劫一空。工人19日正在修整。(路...
巴黎奢侈品名店Dior店內精品在18日暴動中被洗劫一空。工人19日正在修整。(路透)

暴徒鎖定超市、電子產品店、銀行與精品店，美妝零售商絲芙蘭(Sephora)多家門市遭暴徒洗劫，員工受到暴力對待。部分店家用路障、拉下鐵門封鎖店面，或自費聘請私人保全，阻止蒙面歹徒闖進商店裡破壞、劫掠；少數業者隻身對抗為數眾多的暴徒，試圖理性溝通、保住自己的生計。

馬克宏試圖區分少數極左派暴徒、趁火打劫的罪犯與大多數理性示威者，稱大多數示威者有權對生活和教育提出合理抱怨。

法國總理勒克努(Sébastien Lecornu)指激進左派分子蓄意攻擊政府建築等國家機構，當局點名左翼政黨「不屈法國」(La France Insoumise)黨魁梅蘭雄(Jean-Luc Mélenchon)煽動緊張局勢。

梅蘭雄否認，指政府處理示威與警方戰術失當才使暴力升級，強調不屈法國的支持者未參與搶掠或破壞。

美國國務院的旅遊建議(最近一次更新於5月)指出，前往法國的旅客應避開示威活動。建議說，示威活動在法國很常見，但偶爾會演變成暴力事件。官方旅行建議仍維持在二級，即「提高警覺」。建議警告稱，警方可能會使用催淚瓦斯和高壓水砲驅散暴力人群。

精華 FAQ

  • 最初是由學生主導，訴求改善校園條件的抗議活動；之後吸引工會、左派社運人士與其他團體加入，才逐步升級為全國性反政府示威。

  • 政府承諾在進一步抗議前部署更多警力，並對暴徒採取更嚴厲的鎮壓措施；同時推出稅收減免與失業救濟金，協助受暴力影響的企業。

  • 因為部分活動人士宣布24日將在法國各地發起示威，試圖重振黃背心運動；這股動員可能再對馬克宏政府形成壓力，但能否持續仍待觀察。

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