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法國暴動／法國人有多鬆弛？焰火中喝酒閒聊、在濃煙中慢跑

編譯馬雯婷／綜合報導
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一對男女坐在巴黎一家露天餐館的桌旁，一邊聊天、一邊抽菸，神情相當悠閒。當時，距離...
一對男女坐在巴黎一家露天餐館的桌旁，一邊聊天、一邊抽菸，神情相當悠閒。當時，距離他們僅幾英尺之遙的地方正燃起大火。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

法國暴動引發全國混亂之際，巴黎卻出現民眾在火焰旁喝酒聊天、女子穿越濃煙慢跑的畫面；警方大舉逮捕約2500人，馬克宏赴中東也遭質疑。

紐約郵報19日報導，法國近日爆發大規模暴動，街頭火光四起、濃煙瀰漫，警方忙於應對暴力衝突與搶劫事件。然而，混亂之中卻出現令人傻眼的一幕：一對男女竟若無其事地坐在露天咖啡館喝酒、抽菸，身後不遠處就是熊熊火焰；另一段影片則拍到一名女子穿越濃煙與暴動人群，照常慢跑。兩段畫面在網路上迅速傳開，引發關注。

影片顯示，一對男女兩人坐在巴黎一家露天餐館的桌旁，一邊聊天、一邊抽菸，神情相當悠閒。當時，距離他們僅幾英尺之遙的地方正燃起大火，地點就在巴黎著名地標凱旋門附近。周遭火勢猛烈，兩人卻似乎完全不受影響，依舊享受著眼前的飲料與閒暇時光。

另一段在巴黎拍攝的影片同樣令人錯愕。一名年輕女子身穿運動內衣及跑步短褲，在周六的暴動現場繼續慢跑。當時街道已被濃煙籠罩，燃燒中的電動自行車堆成一片火堆，抗議者也聚集在街頭，但女子仍穿梭於火堆與人群之間，神情自若，彷彿周遭混亂與她毫無關係。

法國各地周末爆發暴力衝突及搶劫事件，警方共逮捕約2500人。其中，巴黎就有855人被捕。暴力團體與警方爆發衝突，部分奢侈品商店也遭人趁亂洗劫。

這波暴動也引發外界對法國治安及政府應對方式的關注。法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)18日在全國演說中譴責暴力行為，並將矛頭指向激進左派團體及犯罪幫派。

然而，這名48歲、預計明年卸任的總統，19日啟程前往中東，展開為期三天的訪問。此舉引來批評，有人指責他脫離民情、態度傲慢，認為政府應在國內局勢動盪之際優先處理暴動問題。 

精華 FAQ

  • 一對男女在巴黎露天餐館旁邊喝酒、抽菸、聊天，距離火焰僅幾英尺；另有一名女子在濃煙與抗議人群間照常慢跑，兩段影片都在網路上引發討論。

  • 影片拍攝地點都在巴黎暴動現場附近，其中一幕發生在凱旋門周邊，周遭火勢猛烈；另一幕則是街道被濃煙籠罩、燃燒的電動自行車堆成火堆時。

  • 法國各地周末暴力衝突與搶劫頻傳，警方約逮捕2500人、巴黎就有855人被捕；馬克宏譴責暴力並指向激進左派與犯罪幫派，但他出訪中東也引來批評。

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