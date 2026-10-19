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法國暴動後網路「贓物流竄」當局要亞馬遜、eBay等平台速下架

中央社／巴黎19日綜合外電報導
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法國17日爆發大規模示威，迅速演變成全國暴動，混亂局勢延續至18日，有暴徒在巴黎...
法國17日爆發大規模示威，迅速演變成全國暴動，混亂局勢延續至18日，有暴徒在巴黎洗劫商店，圖為一家店面櫥窗遭破壞。（新華社）

AI摘要

文章摘要整理：

法國暴動後，網路二手平台出現疑似贓物販售資訊，數位部長要求立即下架，並召集多家平台與政府部門合作查緝。

法國數位部長勒埃南夫（Anne le Henanff）今天呼籲線上二手交易平台下架17日暴動期間遭竊物品的販售資訊，並召集Vinted和eBay等平台業者代表舉行會議。

法新社報導，法國周末爆發近年來最嚴重的街頭暴力與抗議浪潮，數以千計商店受到破壞，許多店家遭人洗劫。這波動亂發生前，學生已連續數周上街示威，要求改善校舍與教學條件。

法國當局表示，超過3000家商店蒙受損失。自昨天開始，社群媒體流傳多張線上二手交易平台的商品截圖，顯示有人在網路上轉售據稱是在周末動亂期間遭竊的物品。

勒埃南夫在社群平台X發文表示：「本周末遭竊的物品正在部分平台上出售，我們要求這些平台立即下架相關商品資訊。」

勒埃南夫召集6家平台代表舉行會議，內政部與司法部官員也將與會。

她進一步表示，這些平台必須與政府相關部門密切合作，讓轉售贓物者受到法律制裁。

當局表示，受邀與會者包括Vinted、亞馬遜Amazon）、eBay、Leboncoin、Meta和TikTok等平台代表，以及法國電商與遠距銷售聯盟（FEVAD）。

Vinted接受記者訪問時表示，平台對這類事件採取「零容忍」政策，且正與執法機關和法國當局「積極合作」。

這家總部位於立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）的二手交易平台表示：「自本周末以來，我們的團隊已立即採取行動，識別並下架可能涉及贓物的商品資訊，並加強監控可疑內容。」不過，Vinted並未透露相關問題的規模。

eBay則說，目前「無法確認與本周末竊盜事件有關的商品刊登數量是否增加」。

這家線上拍賣平台指出，已運用「主動式科技工具」，偵測贓物販售行為。

精華 FAQ

  • 因為暴動期間遭竊物品已在部分平台被轉售，當局認為這些商品資訊涉及贓物流通，要求平台迅速下架，以防止不法交易擴散並協助後續追查。

  • 受邀平台包括Vinted、亞馬遜、eBay、Leboncoin、Meta和TikTok，另有法國電商與遠距銷售聯盟FEVAD，內政部與司法部官員也將與會。

  • Vinted表示對此類事件採零容忍，已立即下架可疑商品並加強監控，且正與執法機關合作；eBay則稱尚無法確認相關刊登是否增加，並已使用主動式科技工具偵測贓物販售。

亞馬遜 Amazon

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