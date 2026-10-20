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法國暴動／暴徒人數從預估的11萬變55萬 一度離總統府僅300公尺

編譯盧思綸／綜合報導
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法國大規模示威演變成全國暴動，里昂的雅各賓噴泉（Fontaine des Jac...
法國大規模示威演變成全國暴動，里昂的雅各賓噴泉（Fontaine des Jacobins）在衝突中遭到破壞。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

法國示威在少數激進分子與社群動員下失控成全國暴動，參與人數遠超預估，巴黎甚至一度遭衝突逼近總統府300公尺。

法國17日爆發大規模示威，迅速演變成全國暴動，混亂延續至19日。暴徒在巴黎及馬賽等大城縱火、洗劫商店，甚至闖入市政廳大肆破壞，衝突一度逼近距法國總統府艾里賽宮僅300公尺。

少數激進分子趁著大規模集會發動攻擊，其他人則趁亂洗劫商店，使原本以和平訴求為主的抗議活動迅速失控。

據初步調查，暴徒主要包括組織嚴密的極左派、逐漸激進化的大學生與高中生，和藍領階級社區的年輕人，還有少數外國的極左派人士參與。

據法國「巴黎人報」取得的情報單位內部報告，發現事前雖已警告，發生都市暴力事件的風險很高，也預見極左派恐趁機介入，卻嚴重低估規模。情報單位原本估全法僅6萬至11萬人參與，事後官方統計約55萬人，民間團體則估80萬人，最高相差逾13倍。

巴黎及周邊地區17日僅部署約2350名機動警力，僅2019年「黃背心運動」高峰期的一半。

法國「世界報」報導，巴黎一度出現12名員警對抗上百名群眾的情況，因此只能不斷後退等待增援。暴徒甚至逼近距總統府300公尺，一名員警直言，肯定是哪裡出問題，竟然能逼近艾里賽宮到這種程度。

這波暴動也重創零售業，巴黎老佛爺百貨遭暴徒砸窗洗劫，馬賽的愛馬仕、波爾多的路易威登(LV)門市、里爾的蘋果專賣店，及尼斯的運動用品店和機車經銷商也淪為攻擊目標。

迪奧(Dior)等其他的法國精品品牌則自己請私人保全駐守巴黎門市，大批保全在旗艦店外列隊嚴陣以待的照片在網路上流傳。巴黎人報取得的影片顯示，洗劫馬賽一間購物中心的暴徒幾乎都沒遮掩臉部，提著大包小包從容離開，現場卻不見任何警力。

有消息人士說，與黃背心運動相比，最大不同是社媒TikTok發揮前所未見的加速作用，許多年輕人透過影片自發集結，使情報單位難以捉摸。巴黎人報報導，這種由情報單位不熟悉的新世代推動、自發且缺乏組織的動員模式，令人聯想到2014年香港「雨傘運動」，如同「不斷自我壯大的怪獸」，透過演算法迅速蔓延。

精華 FAQ

  • 原本以和平訴求為主的集會，被少數激進分子趁機發動攻擊，加上群眾趁亂洗劫商店，導致情勢迅速失控，並蔓延成全國性暴動。

  • 情報單位原本只估計全法有6萬至11萬人參與，事後官方統計約55萬人，民間團體甚至估到80萬人，顯示官方事前嚴重低估規模。

  • 巴黎、馬賽、波爾多、里爾與尼斯等地的百貨、精品店和專賣店遭砸窗洗劫，巴黎一度逼近總統府300公尺，警方人力也明顯不足。

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