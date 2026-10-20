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法國暴亂／巴黎、尼斯等城市實施宵禁 當局承認警方準備不足

編譯陳韻涵／綜合報導
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法國近日各地發生群眾暴動，抗議生活艱困不易，四處放火搶砸。圖為巴黎消防隊18日晚...
法國近日各地發生群眾暴動，抗議生活艱困不易，四處放火搶砸。圖為巴黎消防隊18日晚在街頭撲滅抗議分子造成的火勢。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

法國因示威升級為暴亂，巴黎、尼斯等地實施宵禁；政府坦承情報與警力準備不足，並已動員全面加強治安。

法國政府19日宣布，巴黎、尼斯(Nice)、里爾(Lille)等多座城市當晚起實施局部宵禁內政部長努涅斯(Laurent Nunez)承認警方對騷亂的事前準備工作不足，已向總統馬克宏(Emmanuel Macron)提出辭呈，但遭到拒絕。

紐約時報報導，這場騷亂源於學生10月起抗議校園設施破爛、教育資源不足而發起的示威，工會等團體其後加入，抗議生活成本與燃油價格上漲。

然而，部分示威活動在周末入夜後失控，蒙面人士脫離隊伍，攻擊政府建築、砸毀並搶掠商店、縱火。

利摩日市(Limoges)的19世紀市政廳遭大火吞噬，屋頂坍塌，建築幾乎全毀。

政府估計全法國至少3000間商戶遭搶掠或破壞，此數字是商業與分銷聯合會(Federation of Commerce and Distribution)18日通報的兩倍。

美聯社指，全法國至少2400人被捕；紐時則根據巴黎警察局長的說法報導，截至18日，巴黎已有351人被捕。

巴黎警方宣布，19日晚間11時至20日清晨6時，共和廣場(Place de la République)與商業區巴黎大堂(Les Halles)禁止任何人進入或逗留，這兩地是周末暴力與搶掠的主要地區。

法國內政部長努涅斯19日宣布部分地區實行宵禁，同時承認警方對騷亂的事前準備工作不...
法國內政部長努涅斯19日宣布部分地區實行宵禁，同時承認警方對騷亂的事前準備工作不足。(美聯社)

19日晚間8時起，巴黎十多個地區禁止集會，包括總統府、國會兩院及多個火車站周邊。

北部里爾及瓦蒂尼(Wattignies)、杜埃(Douai)、德南(Denain)等城鎮，對未成年人實施晚間8時至翌日清晨6時的宵禁。

尼斯市長齊歐堤(Eric Ciotti)宣布，在市中心對未成年人實施晚間9時起的宵禁；馬賽則禁止19日中午至晚間8時的公眾集會。

內政部長努涅斯19日在國家廣播電台(France Inter)節目上坦承，警方對騷亂規模準備不足，坦言當局在部分大城市「失去控制」。他說：「我提出辭呈，因為我要為發生的一切負責。」

努涅斯將暴力歸咎於「大批搗亂分子與搶掠者」及「極左派社運人士」，稱警方策略須因應「極度機動的團體」調整。

總統馬克宏拒絕接受努涅斯的辭呈，發布聲明稱，鑑於當前情勢需要「持續指揮執法工作」，要求努涅斯徹查規畫與情報蒐集的失誤，盡快推出新的警務戰術。

司法部長達馬南(Gerald Darmanin)也在電視上承認存在「情報失誤」，坦言當局「無可否認地失敗」。

精華 FAQ

  • 因示威在入夜後演變成暴力衝突，蒙面人士攻擊政府建築、搶掠商店並縱火，當局為阻止週末夜間失控情況擴大，遂在巴黎、尼斯、里爾等地採取宵禁與禁集會措施。

  • 努涅斯坦承警方對騷亂規模準備不足，稱部分大城市已「失去控制」，並以負責為由向總統提出辭呈；但馬克宏拒絕接受，要求他繼續指揮並徹查失誤。

  • 政府估計全法國至少3000間商戶遭搶掠或破壞，已有至少2400人被捕；利摩日市19世紀市政廳被大火吞噬、屋頂坍塌，幾乎整棟建築全毀。

宵禁 馬克宏 內政部

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