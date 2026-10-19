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怕又被洗劫 米蘭精品店釘板封門、櫥窗商品撤光 增500兵駐守

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怕又被洗劫 米蘭精品店釘板封門、櫥窗商品撤光 增500兵駐守

編譯葉亭均／綜合外電
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憂心暴動再起，米蘭不少知名品牌服飾電周一依舊關閉，店家用木板封住門。(美聯社)
憂心暴動再起，米蘭不少知名品牌服飾電周一依舊關閉，店家用木板封住門。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

米蘭因示威失控引發洗劫與破壞，政府宣布增派500名士兵並強化治安，市中心精品店則封門撤貨以防再遭衝擊。

義大利副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）周一表示，在米蘭連續兩天發生動亂、示威者與警方爆發衝突、洗劫商店並破壞財物後，義大利政府將增派500名士兵「保衛米蘭」。

這項增兵計畫預期將被納入一系列治安措施，並於周二預定舉行的內閣會議上審議通過。

由於擔心暴力事件再度爆發，米蘭市中心的商店周一提早打烊，並以木板封住店面窗戶。米蘭是義大利的金融中心。

薩爾維尼同時也是執政聯盟右翼政黨「聯盟黨」（League）的黨魁。他在社群媒體上發文表示：「從口頭承諾付諸行動：再增派500名士兵保衛米蘭。」

在米蘭著名的精品購物街蒙特拿破崙街，包括香奈兒（Chanel）、Tiffany和迪奧（Dior）等品牌在內，多數商店已預防性地撤下櫥窗內的商品。警方在街道上巡邏，少數觀光客則在一旁觀看。

周末期間，數百名蒙面示威者在市中心縱火焚燒垃圾桶並洗劫商店，其中許多人據信未成年。這場動亂起於周六一場原本和平的示威活動，抗議公共服務品質不佳及生活成本不斷上升。

電視畫面顯示，遭到洗劫的商店包括運動用品零售商迪卡儂（Decathlon）、戶外服飾品牌始祖鳥（Arc'teryx），以及電信業者Vodafone。另外，Levi's、Under Armour等服飾品牌，以及迪卡儂，則以紙板和木板封住店面櫥窗。

義大利總理梅洛尼明年將面臨全國大選。她周一譴責暴力行為，並主持會議，與內閣部長及安全部門首長討論當前局勢。

同時擔任副總理的外交部長安塔亞尼（Antonio Tajani）在社群平台X發文表示：「政府將堅決回應這些針對國家的攻擊，包括採取措施遏止未成年人的暴力行為。」

義大利警方表示，周日米蘭發生動亂期間，共有271名年輕人遭到拘留。警方周一指出，被帶往警局的人員中，有32人遭到逮捕，其中包括23名未成年人及13名外國籍人士。另外，還有28人被通報司法機關處理。

這波動亂發生前，米蘭及義大利北部其他城市周六也爆發衝突，包括波隆那（Bologna）、布雷西亞（Brescia）、貝加莫（Bergamo）和杜林（Turin）。根據警方周日公布的報告，當天共有28名示威者遭到逮捕。

這波動盪與鄰國法國近期的騷亂如出一轍。數十萬名不滿生活成本攀升及公共服務惡化的法國民眾周六走上街頭，爆發該國近年來最激烈的抗議活動之一。

警察在米蘭精品街的店家外巡邏。(美聯社)
警察在米蘭精品街的店家外巡邏。(美聯社)

憂心暴動再起，米蘭精品店周一依舊關閉，並且把櫥窗內的商品預防性撤離。(美聯社)
憂心暴動再起，米蘭精品店周一依舊關閉，並且把櫥窗內的商品預防性撤離。(美聯社)

米蘭店家遭到抗議人士破壞。(路透)
米蘭店家遭到抗議人士破壞。(路透)

精華 FAQ

  • 因米蘭連續2天爆發動亂，示威者與警方衝突並洗劫商店、破壞財物，政府認為必須加強維安，避免暴力再度擴散到市中心與商業區。

  • 蒙特拿破崙街多家名店提早打烊，店面以木板和紙板封住櫥窗，香奈兒、Tiffany、迪奧等品牌也先撤下商品，顯示業者對再次遭洗劫高度戒備。

  • 警方表示，周日動亂中有271名年輕人遭拘留，另有32人被逮捕，其中包含23名未成年人與13名外國籍人士；梅洛尼已主持會議，研議更強硬的治安措施。

義大利 社群媒體

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