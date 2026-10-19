法國示威演變成暴力衝突 北部城市局部宵禁

法國巴黎17日爆發抗議生活成本上漲及公共服務遭削減的示威活動，部分群眾與警方發生衝突，一名示威者踢開催淚瓦斯罐。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 法國示威潮因生活成本與公共服務問題升溫，演變成多年來最嚴重街頭暴力，政府遂在北部多城與馬賽等地加強管制。

法國爆發多年來最嚴重的街頭暴力衝突後，官方宣布今天和明天晚間在北部數座城市實施局部宵禁 。

法新社報導，根據法國總理勒克努（Sebastien Lecornu）辦公室說法，里爾（Lille）等4座北部城市這兩天將在晚間8時至翌日清晨6時實施局部宵禁。

英國廣播公司（BBC）稍早報導，法國示威活動在上週末演變成街頭暴力事件後，勒克努授權各地市長實施局部宵禁以保護民眾和商家。

法國第2大城馬賽（Marseille）已在中午12時至晚間8時禁止公共集會。

這波動盪始於上個月，最初是學生要求改善校舍、教師人力等學習條件，但隨後抗議潮升溫，延伸到社會大眾抗議生活成本增加、燃油價格高漲、公共服務品質下滑等，巴黎等地出現縱火、打劫等暴力行為。