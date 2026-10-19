我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

叫不出名字算老化或失智？ 醫教分辨關鍵2指標：生活能力改變

外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔

遭蓄意開車衝撞 澳洲無黨籍國會議員重傷

編譯茅毅／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
澳洲無黨籍國會議員海倫．海恩斯19日遭蓄意駕車衝撞。圖為他9月的身影。（美聯社）
澳洲無黨籍國會議員海倫．海恩斯19日遭蓄意駕車衝撞。圖為他9月的身影。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

澳洲無黨籍國會議員海倫．海恩斯在旺加拉塔辦公室外遭蓄意開車衝撞重傷，嫌犯已被民眾制伏並逮捕，警方與反恐小組正調查動機。

65歲澳洲無黨籍國會議員海倫．海恩斯（Helen Haines）19日遭蓄意駕車衝撞。工黨籍澳洲總理艾班尼斯同日表示，海恩斯因此受重傷，他並將本案定調為針對海恩斯的「攻擊事件」。

警方說，海恩斯在澳洲東北部的旺加拉塔（Wangaratta）遇襲，就在她的辦公室外。當地距澳洲大城墨爾本西北方200多公里。

警方還說，駕車的43歲男子，被幾位見義勇為的民眾制伏，隨後在員警趕到後被捕。

艾班尼斯指出，尚不清楚犯嫌行凶的動機，反恐小組展開調查。

精華 FAQ

  • 遭遇攻擊的是65歲的澳洲無黨籍國會議員海倫．海恩斯。她在19日於辦公室外被蓄意駕車衝撞，並因此受重傷。

  • 事件發生在澳洲東北部的旺加拉塔，地點就在海恩斯的辦公室外。警方表示，這起事故被視為蓄意攻擊，而非單純交通意外。

  • 駕車的43歲男子先被幾位見義勇為的民眾制伏，之後等員警趕到後逮捕。由於動機仍不明，反恐小組已展開進一步調查。

澳洲

上一則

法國暴動逼近總統府 爆情報預測大失準 12警苦撐對抗百人

延伸閱讀

杜拜航空行凶副機師曾在澳洲留學 跨機構反恐小組調查

杜拜航空行凶副機師曾在澳洲留學 跨機構反恐小組調查
男子逃避ICE追捕 被探員開車撞斷腿

男子逃避ICE追捕 被探員開車撞斷腿

剛拿到澳洲永居權…中國夫妻在這一條高危公路車禍雙亡

剛拿到澳洲永居權…中國夫妻在這一條高危公路車禍雙亡
德州ICE探員駕車衝撞逃逸男子 檢方可能提出刑事指控

德州ICE探員駕車衝撞逃逸男子 檢方可能提出刑事指控

熱門新聞

返英後首次公開露面，英國哈利王子(右)與妻子梅根(左)15日造訪諾丁漢(Nottingham)。(美聯社)

哈利、梅根返英後首度同框重訪諾丁漢 群眾反應曝光

2026-10-15 22:10
泰國王后素提達14日親自駕駛波音737-800王室專機前往日本，展開為期9天的訪問。（路透 / Viral Press）

開完戰機換客機 泰國王后親自駕駛波音737專機飛日本

2026-10-16 02:10
牛仔褲右前方口袋內側的小口袋，常被許多人當成「零錢袋」使用，但它的誕生其實與零錢無關。（ 圖／AI生成）

牛仔褲神祕小口袋用處是什麼？日本老店曝150年前巧思

2026-10-18 02:00
法國總統馬克宏2019年在馬爾他首都瓦萊塔看著法蘭西皇帝拿破崙一世的半身塑像。路透

AI耗費6小時 破解塵封217年拿破崙密函

2026-10-12 13:35
英國前首相蘇納克。(美聯社)

前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境

2026-10-18 14:50
圖為大英博物館。（路透）

大英博物館康熙瓷碗離奇掉落 一下毀了2件中國珍品

2026-10-12 12:17

超人氣

更多 >
張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲
揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字
華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金

華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金
前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境

前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境
全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」

全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」