遭蓄意開車衝撞 澳洲無黨籍國會議員重傷
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澳洲無黨籍國會議員海倫．海恩斯在旺加拉塔辦公室外遭蓄意開車衝撞重傷，嫌犯已被民眾制伏並逮捕，警方與反恐小組正調查動機。
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澳洲無黨籍國會議員海倫．海恩斯在旺加拉塔辦公室外遭蓄意開車衝撞重傷，嫌犯已被民眾制伏並逮捕，警方與反恐小組正調查動機。
65歲澳洲無黨籍國會議員海倫．海恩斯（Helen Haines）19日遭蓄意駕車衝撞。工黨籍澳洲總理艾班尼斯同日表示，海恩斯因此受重傷，他並將本案定調為針對海恩斯的「攻擊事件」。
警方說，海恩斯在澳洲東北部的旺加拉塔（Wangaratta）遇襲，就在她的辦公室外。當地距澳洲大城墨爾本西北方200多公里。
警方還說，駕車的43歲男子，被幾位見義勇為的民眾制伏，隨後在員警趕到後被捕。
艾班尼斯指出，尚不清楚犯嫌行凶的動機，反恐小組展開調查。
遭遇攻擊的是65歲的澳洲無黨籍國會議員海倫．海恩斯。她在19日於辦公室外被蓄意駕車衝撞，並因此受重傷。 事件發生在澳洲東北部的旺加拉塔，地點就在海恩斯的辦公室外。警方表示，這起事故被視為蓄意攻擊，而非單純交通意外。 駕車的43歲男子先被幾位見義勇為的民眾制伏，之後等員警趕到後逮捕。由於動機仍不明，反恐小組已展開進一步調查。
精華 FAQ
遭遇攻擊的是65歲的澳洲無黨籍國會議員海倫．海恩斯。她在19日於辦公室外被蓄意駕車衝撞，並因此受重傷。
事件發生在澳洲東北部的旺加拉塔，地點就在海恩斯的辦公室外。警方表示，這起事故被視為蓄意攻擊，而非單純交通意外。
駕車的43歲男子先被幾位見義勇為的民眾制伏，之後等員警趕到後逮捕。由於動機仍不明，反恐小組已展開進一步調查。
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