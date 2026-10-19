法國羅浮宮竊案屆滿1年 8件皇室珠寶仍下落不明

法國巴黎羅浮宮博物館。（歐新社

AI摘要 文章摘要整理： 羅浮宮遭竊1年後，8件價值約1億美元的皇室珠寶仍未尋回，雖然4名嫌犯已被捕，但警方對贓物下落幾乎沒有新進展。

法國羅浮宮 博物館（Louvre Museum）驚天竊案發生屆滿一周年，儘管四名主嫌都已落網並羈押候審，但警方在追查遭竊皇室珠寶下落方面，似乎已經找不到更多線索。

法新社報導，竊賊去年10月19日偽裝成工人，以工業用切割機破壞窗戶並闖入羅浮宮博物館，他們劫走的八件珍寶總價值估計達1億美元。

遭竊珍寶包括法蘭西皇帝拿破崙一世（Napoleon I）送給第二任妻子瑪麗－路易絲皇后（Empress Marie-Louise）的祖母綠鑽石項鍊，以及拿破崙三世（Napoleon III）之妻尤吉尼皇后（Empress Eugenie）的冠冕。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）當時批評這起竊案重創了法國歷史。四名嫌犯都在案發後十天內遭到逮捕。

執法人員和民間藝術品竊案調查專家接受法新社訪問時表示，若竊賊是單獨犯案並將贓物藏在巴黎地區某處，找回珍寶的機會最大。

民間機構「藝術品歸還國際組織」（Art Recovery International）的馬利內羅（Christopher Marinello）指出，由於竊賊犯案後很快便落網，「他們很可能把珠寶藏進牆內或埋起來」。

這批19世紀璀璨珠寶最後一次出現，是在巴黎北部奧貝維埃（Aubervilliers）一處地下倉庫的監視器畫面中；奧貝維埃是龍蛇雜處的郊區，也是4名嫌犯的居住地。

由百人組成的調查團隊大規模搜索嫌犯和他們家屬住處，連地窖、車庫和閣樓都翻遍了，卻仍一無所獲。

荷蘭知名藝術偵探布蘭德（Arthur Brand）指出，如果珠寶被藏起來或交給「銷贓者」保管，還是有機會讓嫌犯為了換取減刑而招供。他說：「法國警方非常專業，他們深諳審訊技巧，也懂得施壓…只要有一個人開口就夠了，而在許多案例裡，往往就有人會鬆口。」

一名熟悉案情的消息人士日前告訴法新社，兩名嫌犯在羈押期間供稱，團隊中還有另一名主謀，但調查人員對此說法存疑。

更令人擔心的情況，是這夥人聽命於與組織犯罪有關的幕後主使或中間人，一旦得手就立刻將珠寶轉交脫手。國際刑警組織（Interpol）失竊藝術品小組負責人凱特西（Corrado Catesi）說：「組織犯罪的威力不僅在於提供作案的專業經驗，更在於具備接手這類物品並進行銷贓的人脈網絡。」

這批珠寶目前仍名列國際刑警組織的失竊藝術品資料庫中。凱特西告訴法新社，分析全球調查案件發現，尋回失竊物品，可能需要3個月到40年不等的時間。