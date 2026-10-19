我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」

「甜茶女友」凱莉珍娜首登維密大秀 穿戴5000萬美元夢幻胸罩

法國羅浮宮竊案屆滿1年 8件皇室珠寶仍下落不明

中央社／巴黎19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
法國巴黎羅浮宮博物館。（歐新社
法國巴黎羅浮宮博物館。（歐新社

AI摘要

文章摘要整理：

羅浮宮遭竊1年後，8件價值約1億美元的皇室珠寶仍未尋回，雖然4名嫌犯已被捕，但警方對贓物下落幾乎沒有新進展。

法國羅浮宮博物館（Louvre Museum）驚天竊案發生屆滿一周年，儘管四名主嫌都已落網並羈押候審，但警方在追查遭竊皇室珠寶下落方面，似乎已經找不到更多線索。

法新社報導，竊賊去年10月19日偽裝成工人，以工業用切割機破壞窗戶並闖入羅浮宮博物館，他們劫走的八件珍寶總價值估計達1億美元。

遭竊珍寶包括法蘭西皇帝拿破崙一世（Napoleon I）送給第二任妻子瑪麗－路易絲皇后（Empress Marie-Louise）的祖母綠鑽石項鍊，以及拿破崙三世（Napoleon III）之妻尤吉尼皇后（Empress Eugenie）的冠冕。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）當時批評這起竊案重創了法國歷史。四名嫌犯都在案發後十天內遭到逮捕。

執法人員和民間藝術品竊案調查專家接受法新社訪問時表示，若竊賊是單獨犯案並將贓物藏在巴黎地區某處，找回珍寶的機會最大。

民間機構「藝術品歸還國際組織」（Art Recovery International）的馬利內羅（Christopher Marinello）指出，由於竊賊犯案後很快便落網，「他們很可能把珠寶藏進牆內或埋起來」。

這批19世紀璀璨珠寶最後一次出現，是在巴黎北部奧貝維埃（Aubervilliers）一處地下倉庫的監視器畫面中；奧貝維埃是龍蛇雜處的郊區，也是4名嫌犯的居住地。

由百人組成的調查團隊大規模搜索嫌犯和他們家屬住處，連地窖、車庫和閣樓都翻遍了，卻仍一無所獲。

荷蘭知名藝術偵探布蘭德（Arthur Brand）指出，如果珠寶被藏起來或交給「銷贓者」保管，還是有機會讓嫌犯為了換取減刑而招供。他說：「法國警方非常專業，他們深諳審訊技巧，也懂得施壓…只要有一個人開口就夠了，而在許多案例裡，往往就有人會鬆口。」

一名熟悉案情的消息人士日前告訴法新社，兩名嫌犯在羈押期間供稱，團隊中還有另一名主謀，但調查人員對此說法存疑。

更令人擔心的情況，是這夥人聽命於與組織犯罪有關的幕後主使或中間人，一旦得手就立刻將珠寶轉交脫手。國際刑警組織（Interpol）失竊藝術品小組負責人凱特西（Corrado Catesi）說：「組織犯罪的威力不僅在於提供作案的專業經驗，更在於具備接手這類物品並進行銷贓的人脈網絡。」

這批珠寶目前仍名列國際刑警組織的失竊藝術品資料庫中。凱特西告訴法新社，分析全球調查案件發現，尋回失竊物品，可能需要3個月到40年不等的時間。

精華 FAQ

  • 這起竊案已屆滿1年，最重要的未解問題是被偷走的8件皇室珠寶仍下落不明。雖然4名主嫌都已被逮捕並羈押候審，但贓物所在位置依舊沒有明確線索。

  • 竊賊去年10月19日偽裝成工人，使用工業用切割機破壞窗戶後闖入羅浮宮，最後劫走8件珍寶，總價值估計約1億美元，手法相當大膽且具計畫性。

  • 專家推測珠寶可能被藏在巴黎地區的牆內、地窖或地下，也可能已交給銷贓網絡。若有人願意供出藏匿地點，才較有機會找回，但時間可能從3個月拖到40年。

羅浮宮

上一則

200輛中製電動車自由進出南韓軍事重地 議員憂翻拍傳中國

延伸閱讀

畫家達利「啟示錄之書」在法國博物館遭竊 官員稱損失難估量

畫家達利「啟示錄之書」在法國博物館遭竊 官員稱損失難估量
3匪凌晨持槍入室搶劫 毆打屋主盜珠寶

3匪凌晨持槍入室搶劫 毆打屋主盜珠寶
梅艷芳骨灰遭竊3個月 香港警方鎖定嫌犯「潛逃東南亞」

梅艷芳骨灰遭竊3個月 香港警方鎖定嫌犯「潛逃東南亞」
扮配送員敲門踩點 南灣民宅遭竊

扮配送員敲門踩點 南灣民宅遭竊

熱門新聞

返英後首次公開露面，英國哈利王子(右)與妻子梅根(左)15日造訪諾丁漢(Nottingham)。(美聯社)

哈利、梅根返英後首度同框重訪諾丁漢 群眾反應曝光

2026-10-15 22:10
泰國王后素提達14日親自駕駛波音737-800王室專機前往日本，展開為期9天的訪問。（路透 / Viral Press）

開完戰機換客機 泰國王后親自駕駛波音737專機飛日本

2026-10-16 02:10
牛仔褲右前方口袋內側的小口袋，常被許多人當成「零錢袋」使用，但它的誕生其實與零錢無關。（ 圖／AI生成）

牛仔褲神祕小口袋用處是什麼？日本老店曝150年前巧思

2026-10-18 02:00
法國總統馬克宏2019年在馬爾他首都瓦萊塔看著法蘭西皇帝拿破崙一世的半身塑像。路透

AI耗費6小時 破解塵封217年拿破崙密函

2026-10-12 13:35
圖為大英博物館。（路透）

大英博物館康熙瓷碗離奇掉落 一下毀了2件中國珍品

2026-10-12 12:17
英國前首相蘇納克。(美聯社)

前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境

2026-10-18 14:50

超人氣

更多 >
張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲
揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字
牛仔褲神祕小口袋用處是什麼？日本老店曝150年前巧思

牛仔褲神祕小口袋用處是什麼？日本老店曝150年前巧思
華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金

華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金
川普不願犧牲台灣換美中交易 日專家：非對台有特殊情感

川普不願犧牲台灣換美中交易 日專家：非對台有特殊情感