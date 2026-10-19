世銀示警未來10年 全球12億年輕人要搶4億職缺

AI摘要 文章摘要整理： 世界銀行警告，全球青年勞動人口增速遠超職缺供給，未來15年恐有12億人爭搶4億工作，世銀並呼籲各界合作投資創造就業。

世界銀行行長彭安傑（Ajay Banga）16日提出警告，全球失業問題益趨嚴重，由於年輕人口成長速度超過就業機會的創造速度，未來10到15年間，全球經濟可能無法為近8億人提供就業機會。

彭安傑在曼谷舉行的世界銀行集團2026年會上表示，未來15年內全球將有約12億年輕人進入勞動市場，而預計屆時僅能提供4億個就業機會。

他呼籲各國政府、民間投資人、慈善機構和科技公司加強合作，共同創造就業機會，特別是在開發中經濟體。

彭安傑指出，持續不斷的衝突、債務水準上升、政府支出能力受限，以及能源和化肥成本高漲，使得創造就業變得更加困難。他也強調，有必要吸引私人投資進入較貧窮的國家，因為在這些地區，企業往往面臨更大的風險和更有限的發展機會。

彭安傑自2023年6月就任以來，推動了世界銀行實施一系列改革，旨在加快專案審批速度、擴大貸款 規模並吸引私人資本。專案籌備週期已從19個月縮短至9個月，績效指標數量也從153項精簡至22項。這些改革也使國際復興開發銀行（IBRD）在未來10年內新增超過1000億美元的貸款能力。

此外，世界銀行所能動員的私人資本也從2022財政年度的約350億美元增加到去年度的1120億美元。若計入該機構本身的融資額，總融資規模超過了2300億美元。

彭安傑表示，世界銀行將更加關注微型、小型和中型企業，特別是在那些脆弱且受衝突影響的經濟體中。在這些地方，大型企業的業務佈局往往十分有限。

他也強調人工智慧在促進發展方面的潛力。儘管先進的人工智慧系統需要昂貴的運算基礎設施，但一些規模較小的應用也能發揮重要作用，例如幫助農民提高生產力、協助教師實現個人化教學，以及幫助創業家開拓新市場。

世界銀行也計劃在5年內將關鍵礦產相關業務規模擴大至原來的五倍，旨在支持地方產業發展並創造就業機會。

。