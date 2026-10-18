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法國暴動 Dior「黑衣保鏢大隊」鎮守巴黎旗艦店 照片瘋傳

編譯盧思綸／即時報導
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一名保全人員18日在巴黎一處遭破壞的Dior門市外駐守。（路透）
一名保全人員18日在巴黎一處遭破壞的Dior門市外駐守。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

法國反政府示威演變成大規模暴動，巴黎等地精品店與公共建築遭破壞，馬克宏譴責失控暴力；Dior等品牌則加派私人保全守護巴黎門市。

法國17日爆發大規模示威，抗議生活成本高漲及教育資源不足，官方估計約55萬人走上街頭，工會及青年組織則稱有80萬人參與。然而，示威活動卻演變成嚴重暴動，並延燒至18日。暴徒在巴黎、馬賽及波爾多等城市縱火、設置路障，甚至闖入市政廳、洗劫商店，造成多處公共建築遭焚毀、約1500家商家受波及，全國至少2400人被捕。法國總統馬克宏公開譴責「失控的暴行」，強調任何理由都不能為暴力開脫。

▲ 圖片來源：X平台＠Visegrád 24（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

衛報報導，馬克宏18日發表電視演說，直言「看著這些畫面，我們都不禁自問，法國人怎麼能對法國做出這種事？」他強調，必須區分和平表達訴求的示威者，以及蓄意破壞、洗劫商店的不法分子，並指責極左派團體及犯罪分子參與暴力事件。

馬克宏同時表示，地方官員若認為有必要，可禁止特定街頭集會。

紐約郵報報導，這波暴動也重創法國精品零售業，巴黎知名老佛爺百貨（Galeries Lafayette）遭蒙面暴徒砸破櫥窗、闖入洗劫；馬賽的愛馬仕（Hermès）門市、波爾多的路易威登（Louis Vuitton）精品店也成為攻擊目標。里爾一家蘋果（Apple）專賣店遭破壞及洗劫，尼斯的運動用品店及機車經銷商同樣遭殃。

一段網路流傳影片顯示，多名身穿黑衣、戴著口罩或面罩的暴徒持物砸毀商店門窗，隨後闖入店內搜刮商品，儘管一名女店主在旁不斷高喊「停下來！停下來！」仍無法阻止。另一段影片則可見，一名身穿灰色上衣、戴著眼鏡的男子試圖拉下鐵門，卻仍有暴徒趁隙鑽入店內，讓他束手無策。

隨著精品店接連遭到洗劫，部分品牌開始自行加強安全戒備。

紐約郵報指，Dior等精品品牌據報已聘請私人保全團隊，保護巴黎門市安全。一張顯示大批私人保全人員在Dior巴黎旗艦店外列隊駐守的照片，更在網路上迅速瘋傳，引發關注。報導指，這波私人保全部署正值法國警方似乎逐漸失去對巴黎街頭控制之際。

▲ 影片來源：X平台＠Tony Pittaro（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

▲ 影片來源：X平台＠Visegrád 24（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 示威最初是抗議生活成本持續上漲，以及教育資源不足等民生與社會問題；但後續迅速失控，從和平抗議演變成多地縱火、砸店與洗劫的暴動。

  • 巴黎、馬賽、波爾多等地出現縱火與路障，市政廳等公共建築也受波及；約1500家商家遭殃，老佛爺、Hermès、Louis Vuitton與Apple門市都成攻擊目標。

  • 因暴動持續衝擊精品零售業，Dior等品牌據報聘請私人保全加強門市安全；網路瘋傳的黑衣保全列隊照片，反映業者對巴黎街頭治安惡化的高度警戒。

馬克宏

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