印度女神節暴雨後爆發踩踏意外 至少19死25傷

印度加爾各答「杜爾嘉女神節」期間發生踩踏事件，罹難者家屬18日前來太平間認領遺體，悲痛不已。 （路透）

AI摘要 文章摘要整理： 印度加爾各答宗教節慶在暴雨後爆發踩踏事故，造成至少19死25傷，警方已逮捕多名涉案者並展開調查，莫迪也宣布撫恤金。

印度 官員及媒體表示，印度東部一場印度教宗教集會17日在突發暴雨後爆發踩踏意外，造成至少19人喪命、25人受傷。印度媒體18日引述加爾各答當地一名高級警官消息稱，警方已逮捕7人，其中包括活動組織委員會成員。

中央社引述法新社報導，西孟加拉邦（West Bengal）邦長艾德希卡里（Suvendhu Adhikari）說，在加爾各答舉行的印度教節慶「杜爾嘉女神節」（Durga Puja）上，一座展館外發生踩踏事件，死者包括一名7歲女童，另有25人受傷。

艾德希卡里說：「目前已有6具遺體確認身分。」

現場一名高階警官說，晚間下起大雨後，現場一則廣播公告引發「騷動」，「正在展館外等候的人群開始推擠、拉扯與向前衝撞，導致有人跌倒在地，引發踩踏事件」。

印度總理莫迪（Narendra Modi）在臉書發表簡短聲明，對這起悲劇致哀，「加爾各答的踩踏事件令人悲痛，我向罹難者家屬致上慰問，並祈願傷者早日康復。」

莫迪宣布從總理國家救濟基金中向每位遇難者家屬提供20萬盧比（約約2200美元）撫恤金，傷者各賠償5萬盧比（約550美元）。

目前當局正就此事展開調查，警方已逮捕包括主辦方官員、保安和值班人員在內的多人，並依據「不構成謀殺的過失殺人罪」立案。警方已在事發區域發布禁令，10月18日至20日期間禁止五人以上聚集。

印度教徒在「杜爾嘉女神節」期間於神龕前點燃蠟燭。 （美聯社）