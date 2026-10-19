疑誤擊天然氣設施 加拿大軍事基地大火已知4死數十傷

加拿大總理卡尼在渥太華國會山莊發表聲明，回應亞伯達省韋恩萊特加拿大軍事基地（CFB Wainwright）發生的致命火災。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 加拿大韋恩萊特軍事基地火災釀4死數十傷，疑在實彈訓練中誤擊天然氣設施，當局正調查肇因並已啟動全國悼念。

加拿大 總理卡尼 18日表示，西部亞伯達省一處軍事基地發生火災，造成4名軍人喪生、數十人重傷。他形容這起事件是軍方於承平時期在本土最嚴重悲劇之一。軍方指出，目前沒有跡象顯示這起事件與恐怖主義有關，火災肇因仍在調查中。

美聯社報導，火勢17日深夜在強風助長下從加拿大韋恩萊特軍事基地（Canadian Forces Base Wainwright）蔓延至周邊鄉村地區，消防隊緊急出動搶救。

卡尼表示，已經通知罹難者家屬，並說這起事件還沒有定論。他指出，罹難及受傷官兵當時正參與軍事訓練。

加拿大「全球新聞」（引述匿名軍方消息指出，事故疑似為實彈射擊訓練期間，誤擊天然氣 設施所導致。

路透報導，加拿大廣播公司先前引述未具名消息人士報導，韋恩萊特基地這起事故有7人死亡。加拿大當局表示，情勢仍在不斷變化，在家屬接獲通知之前，不會證實傷亡人數。

卡尼同時宣布全國各地聯邦機關將降半旗悼念在這起悲劇中受到影響人員。

他指出，傷亡人員包括後備軍人和加拿大最具傳奇色彩軍事部隊之一的派翠西亞公主加拿大輕步兵團官兵。

具體受傷人數暫不得而知。艾德蒙頓一家醫院的醫師告訴CBC ，大量傷患湧入讓基地周邊醫療機構「完全無法負荷」，「這是場大約每15到25年才會發生一次的災難。」

亞伯達省急症護理局（Acute Care Alberta）指出，該省多家醫院啟動「橘色代碼」（Code Orange），這是出現多名重傷病患需要協調醫療資源時的緊急應變代號。

國防部長麥根第（David McGuinty）表示，加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）已經介入調查，他形容現場情勢「瞬息萬變而且敏感」，「我無法回想近年有哪起類似事故。」

加拿大韋恩萊特軍事基地發生火災，醫護人員將一名傷者抬上救護車。 (美聯社)

加拿大亞伯達省韋恩萊特軍事基地發生火災，救援人員與軍方人員車輛17日聚集在韋恩萊特健康中心。（美聯社）