200比亞迪可自由進出軍事重地 南韓議員憂機密遭拍傳中國
南韓在野黨議員揭露，近190輛配備攝影機與通訊設備的中國製電動車可自由進出多處軍事設施，雖未證實外洩，但已引發國安疑慮。
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南韓在野黨議員揭露，近190輛配備攝影機與通訊設備的中國製電動車可自由進出多處軍事設施，雖未證實外洩，但已引發國安疑慮。
南韓朝鮮日報報導，南韓最大在野黨議員指出，將近200輛配備攝影機與通訊設備的中國製造電動車，近年持續自由進出南韓軍事設施，引發國安隱憂，唯恐這些車輛透過網際網路將敏感情資回傳給中共情報單位。
南韓在野黨國民力量議員姜大植日前揭露，至少190輛配備攝影機及通訊設備的中製電動車，獲准進出南韓國防部及陸海空重要軍事設施，包括部署先進戰機的空軍基地、海軍潛艦司令部，以及美國航空母艦經常停靠的釜山海軍作戰司令部。
姜大植辦公室調查發現，這些包括比亞迪（BYD）在內的中國製電動車，已完成軍事設施出入登記，涵蓋國防部、聯合參謀本部，以及位於忠清南道雞龍台的陸軍總部、京畿道龍仁的地面作戰司令部與特種作戰司令部。
海空軍設施方面，相關車輛也可進出慶尚南道鎮海的海軍潛艦司令部、釜山海軍作戰司令部，以及部署美製F-35匿蹤戰機的第17戰鬥機聯隊基地、接收南韓國產KF-21戰機的第16戰鬥機聯隊基地，部分設施涉及高度敏感軍事機密。
報導指出，現代聯網電動車通常配備逾10組攝影機、精密GPS定位系統、雷達及麥克風，具備蒐集周遭環境資訊及透過網路即時傳輸數據的能力。美國與歐盟過去已多次對中國製聯網汽車提出資安疑慮，擔憂敏感資料可能流向中國情報單位。
南韓軍方人士質疑，軍事基地基於保密考量，連iPhone等智慧型手機都限制攜入，卻未對中國製電動車輛採取相應管制，形同留下安全漏洞。姜大植也批評政府部門相互推諉，要求正視潛在國安風險。
目前尚無公開證據證實相關車輛已將軍事情報傳送至中國。
報導指出，近190輛中國製聯網電動車被允許進入南韓多處軍事設施，因車上具備攝影機、GPS與通訊功能，外界擔心可能蒐集周邊資訊並經網路回傳。 包括南韓國防部、聯合參謀本部、陸軍總部、地面作戰司令部、特種作戰司令部，以及海軍潛艦司令部、釜山海軍作戰司令部與多個空軍基地。 目前沒有公開證據證實這些車輛已將軍事情報傳送至中國，但南韓軍方與議員認為，相關制度管制不足，仍可能形成重大安全漏洞，應立即檢討。
精華 FAQ
報導指出，近190輛中國製聯網電動車被允許進入南韓多處軍事設施，因車上具備攝影機、GPS與通訊功能，外界擔心可能蒐集周邊資訊並經網路回傳。
包括南韓國防部、聯合參謀本部、陸軍總部、地面作戰司令部、特種作戰司令部，以及海軍潛艦司令部、釜山海軍作戰司令部與多個空軍基地。
目前沒有公開證據證實這些車輛已將軍事情報傳送至中國，但南韓軍方與議員認為，相關制度管制不足，仍可能形成重大安全漏洞，應立即檢討。
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