200比亞迪可自由進出軍事重地 南韓議員憂機密遭拍傳中國

南韓議員警告中製電動車進出軍事基地，恐造成嚴重國安風險。圖為今年6月民眾在「2026釜山移動出行展」參觀比亞迪展區。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 南韓在野黨議員揭露，近190輛配備攝影機與通訊設備的中國製電動車可自由進出多處軍事設施，雖未證實外洩，但已引發國安疑慮。

南韓 朝鮮日報報導，南韓最大在野黨議員指出，將近200輛配備攝影機與通訊設備的中國製造電動車，近年持續自由進出南韓軍事設施，引發國安隱憂，唯恐這些車輛透過網際網路將敏感情資回傳給中共 情報單位。

南韓在野黨國民力量議員姜大植日前揭露，至少190輛配備攝影機及通訊設備的中製電動車，獲准進出南韓國防部及陸海空重要軍事設施，包括部署先進戰機的空軍基地、海軍潛艦司令部，以及美國航空母艦經常停靠的釜山海軍作戰司令部。

姜大植辦公室調查發現，這些包括比亞迪 （BYD）在內的中國製電動車，已完成軍事設施出入登記，涵蓋國防部、聯合參謀本部，以及位於忠清南道雞龍台的陸軍總部、京畿道龍仁的地面作戰司令部與特種作戰司令部。

海空軍設施方面，相關車輛也可進出慶尚南道鎮海的海軍潛艦司令部、釜山海軍作戰司令部，以及部署美製F-35匿蹤戰機的第17戰鬥機聯隊基地、接收南韓國產KF-21戰機的第16戰鬥機聯隊基地，部分設施涉及高度敏感軍事機密。

報導指出，現代聯網電動車通常配備逾10組攝影機、精密GPS定位系統、雷達及麥克風，具備蒐集周遭環境資訊及透過網路即時傳輸數據的能力。美國與歐盟過去已多次對中國製聯網汽車提出資安疑慮，擔憂敏感資料可能流向中國情報單位。

南韓軍方人士質疑，軍事基地基於保密考量，連iPhone等智慧型手機都限制攜入，卻未對中國製電動車輛採取相應管制，形同留下安全漏洞。姜大植也批評政府部門相互推諉，要求正視潛在國安風險。

目前尚無公開證據證實相關車輛已將軍事情報傳送至中國。