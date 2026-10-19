我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

成人女星月收百萬美元 霸氣喊包養男友 會倒垃圾更加分

法國羅浮宮竊案屆滿1年 8件皇室珠寶仍下落不明

4成北韓人挨餓 金正恩開億元遊艇度假 船上配備50公尺泳池

編譯中心／綜合18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
金正恩。（路透資料照片）
金正恩。（路透資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

衛星影像揭露，金正恩疑在元山海岸使用配備大型泳池的豪華遊艇度假，與北韓嚴重糧荒及民眾普遍營養不良形成強烈對比。

衛星影像顯示，7至10月中旬一艘配備50公尺泳池與滑水道的80公尺豪華遊艇，頻繁出現於北韓元山海岸。專家與脫北者指出，這艘船及周邊大型船隻可能為金正恩與其家人專屬使用。

英國廣播公司新聞網報導，這艘船先前在一處維修設施停泊數月，期間未曾活動，7月初移至一處名為葛麻半島的海岸線附近海域。此處緊鄰海濱度假勝地元山，當地有一座北韓領導人金正恩及其家人使用的龐大別墅。

這並非唯一活動的大型船隻。根據BBC分析的衛星影像，另有數艘大型船艇也多次出現在金正恩別墅附近。

據自由亞洲電台報導，金正恩有4艘專用的豪華遊艇，每艘長度分別為50公尺、55公尺、60公尺和80公尺，這些船隻是在聯合國在1990年代開始制裁北韓之前引進。

外界普遍認為，這些船艇供金正恩及其家人使用。曾任職於北韓勞動黨39號室的李正浩（Ri Jong Ho，音譯）表示：「冬天時，他們會把這些船艇停放在造船廠。到了夏天，就會把船艇開出來，移至金正恩的別墅或葛麻半島一帶，用來游泳和休閒娛樂。」

根據聯合國2025年一份報告，大多數北韓民眾生活在「系統性、廣泛且嚴重侵犯人權」的環境中，國家全面控制人民，強迫勞動現象普遍，糧食長期短缺，估計有40%人口營養不良。但北韓政權長期以來以奢華的生活方式聞名。

目前無從得知衛星影像中這些船隻的造價，但類似的豪華遊艇價格從數千萬美元到逾1億美元不等。金正恩名下一艘規模小得多、長29公尺的公主號（Princess）遊艇，先前估值約700萬美元。

一名曾在1990年代至2000年代初擔任警衛、負責看守時任北韓領導人金正日住所長達13年的脫北者告訴BBC，元山一帶的別墅是北韓權貴休閒度假的場所。他回憶，夏天時曾看見數十名兒童及青少年在水上滑水。

精華 FAQ

  • 這艘約80公尺長的遊艇配備50公尺泳池與滑水道，7至10月中旬多次出現在北韓元山海岸附近，顯示其常被用於夏季休閒活動。

  • 專家與脫北者指出，這些大型船艇常停靠在金正恩別墅與葛麻半島一帶，且多艘船隻反覆出現，推測是領導人與家人專屬使用。

  • 聯合國報告指出，北韓約40%人口營養不良，且面臨廣泛人權侵害與糧食短缺；相較之下，金正恩卻被指搭乘豪華遊艇在海邊度假。

金正恩 北韓

上一則

撤換爭議閣員慢半拍 日相高市支持率首跌破5成

下一則

法國動亂蔓延歐洲 比利時動用催淚瓦斯 阿爾巴尼亞總理拒下台

延伸閱讀

延宕12年 中國與北韓跨境「新鴨綠江大橋」15日開通

延宕12年 中國與北韓跨境「新鴨綠江大橋」15日開通
整理包／13歲金主愛接班訊號升高？揭開北韓小公主神祕面紗

整理包／13歲金主愛接班訊號升高？揭開北韓小公主神祕面紗
北韓駐聯國語音信箱被駭 惡搞金正恩錄音曝 3年沒被發現

北韓駐聯國語音信箱被駭 惡搞金正恩錄音曝 3年沒被發現
落海事故頻傳 高雄引水人集資 打造首艘專用艇

落海事故頻傳 高雄引水人集資 打造首艘專用艇

熱門新聞

返英後首次公開露面，英國哈利王子(右)與妻子梅根(左)15日造訪諾丁漢(Nottingham)。(美聯社)

哈利、梅根返英後首度同框重訪諾丁漢 群眾反應曝光

2026-10-15 22:10
泰國王后素提達14日親自駕駛波音737-800王室專機前往日本，展開為期9天的訪問。（路透 / Viral Press）

開完戰機換客機 泰國王后親自駕駛波音737專機飛日本

2026-10-16 02:10
牛仔褲右前方口袋內側的小口袋，常被許多人當成「零錢袋」使用，但它的誕生其實與零錢無關。（ 圖／AI生成）

牛仔褲神祕小口袋用處是什麼？日本老店曝150年前巧思

2026-10-18 02:00
法國總統馬克宏2019年在馬爾他首都瓦萊塔看著法蘭西皇帝拿破崙一世的半身塑像。路透

AI耗費6小時 破解塵封217年拿破崙密函

2026-10-12 13:35
圖為大英博物館。（路透）

大英博物館康熙瓷碗離奇掉落 一下毀了2件中國珍品

2026-10-12 12:17
英國前首相蘇納克。(美聯社)

前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境

2026-10-18 14:50

超人氣

更多 >
張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲
揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字
華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金

華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金
川普不願犧牲台灣換美中交易 日專家：非對台有特殊情感

川普不願犧牲台灣換美中交易 日專家：非對台有特殊情感
前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境

前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境