4成北韓人挨餓 金正恩開億元遊艇度假 船上配備50公尺泳池

金正恩。（路透資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 衛星影像揭露，金正恩疑在元山海岸使用配備大型泳池的豪華遊艇度假，與北韓嚴重糧荒及民眾普遍營養不良形成強烈對比。

衛星影像顯示，7至10月中旬一艘配備50公尺泳池與滑水道的80公尺豪華遊艇，頻繁出現於北韓 元山海岸。專家與脫北者指出，這艘船及周邊大型船隻可能為金正恩 與其家人專屬使用。

英國廣播公司新聞網報導，這艘船先前在一處維修設施停泊數月，期間未曾活動，7月初移至一處名為葛麻半島的海岸線附近海域。此處緊鄰海濱度假勝地元山，當地有一座北韓領導人金正恩及其家人使用的龐大別墅。

這並非唯一活動的大型船隻。根據BBC分析的衛星影像，另有數艘大型船艇也多次出現在金正恩別墅附近。

據自由亞洲電台報導，金正恩有4艘專用的豪華遊艇，每艘長度分別為50公尺、55公尺、60公尺和80公尺，這些船隻是在聯合國在1990年代開始制裁北韓之前引進。

外界普遍認為，這些船艇供金正恩及其家人使用。曾任職於北韓勞動黨39號室的李正浩（Ri Jong Ho，音譯）表示：「冬天時，他們會把這些船艇停放在造船廠。到了夏天，就會把船艇開出來，移至金正恩的別墅或葛麻半島一帶，用來游泳和休閒娛樂。」

根據聯合國2025年一份報告，大多數北韓民眾生活在「系統性、廣泛且嚴重侵犯人權」的環境中，國家全面控制人民，強迫勞動現象普遍，糧食長期短缺，估計有40%人口營養不良。但北韓政權長期以來以奢華的生活方式聞名。

目前無從得知衛星影像中這些船隻的造價，但類似的豪華遊艇價格從數千萬美元到逾1億美元不等。金正恩名下一艘規模小得多、長29公尺的公主號（Princess）遊艇，先前估值約700萬美元。

一名曾在1990年代至2000年代初擔任警衛、負責看守時任北韓領導人金正日住所長達13年的脫北者告訴BBC，元山一帶的別墅是北韓權貴休閒度假的場所。他回憶，夏天時曾看見數十名兒童及青少年在水上滑水。