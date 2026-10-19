以色列屯墾者襲外交車隊 毆78歲法市長 華郵記者也被打到骨折

影片顯示掛著法國國旗顏色彩帶的奧諾易－艾梅里市長博杜17日遇襲後，背靠一輛汽車坐在泥地上。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 約旦河西岸接連發生屯墾者攻擊外交車隊與記者事件，78歲法國市長與華郵攝影記者受傷，歐美多國譴責並要求以色列追責。

目擊者指出，以色列 屯墾者17日在約旦河西岸攻擊歐洲外交官車隊，並毆打一名來訪的法國市長；16日也有一名美國攝影記者遭到暴力攻擊。美國駐以大使、法國與比利時外長均發聲譴責。歐盟要求全面問責、停止擴建屯墾區。

中央社引述法新社報導，78歲的法國北部市鎮奧諾易－艾梅里（Aulnoye-Aymeries）市長博杜（Bernard Baudoux）表示，他與法國、比利時駐耶路撒冷最高代表及波蘭外交官一同前往約旦河西岸（West Bank），以支持巴勒斯坦 橄欖農民時，蒙面屯墾者大聲辱罵法國，用腳踢並以鐵棒毆打他。

博杜遇襲後告訴法新社：「我認為，如果屯墾者能像這樣行事，代表以色列政府默許這種行徑。」

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）透過聲明表示，以色列必須「立即制止刑事暴力」，並逮捕攻擊博杜的人；比利時外長也發出類似呼籲。

屯墾者16日也毆打一名為「華盛頓郵報」（The Washington Post）工作的美國攝影記者萊文（Heidi Levine）。華郵 報導，萊文遇襲時穿著標示「記者」的背心，遭蒙面者以棍毆打、反覆踢踹，並被搶走相機與手機，她因此脊椎骨折，已接受手部手術，目前傷勢狀況已趨穩定。

華郵並指出，以軍初步調查顯示外交團遇襲時現場沒有軍人；但目擊者稱萊文遇襲時，以軍向擲石巴人發射催淚彈，卻未阻止屯墾者施暴。

美國駐以色列大使赫克比（Mike Huckabee）指出，這起暴力毆打事件是「蒙面懦夫犯下的可憎恐怖行徑」，並要求以方起訴並監禁攻擊者。

以色列外交部譴責對外交官的攻擊事件，以國警方則承諾展開調查。

然而，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）指控這是一場針對屯墾者的「抹黑」行動。以國將於本月27日舉行大選，他正試圖鞏固力挺屯墾的極右派人士的支持。

內唐亞胡說，這些外交官應與以色列軍方協調他們的行動，並稱博杜是以支持巴勒斯坦事業聞名的共產黨人。

社運人士分享的西岸事發現場影片顯示，17日有蒙面青年站在事發地點的路中心，阻攔車輛前進。（美聯社）