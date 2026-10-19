以色列屯墾者襲外交車隊 毆78歲法市長 華郵記者也被打到骨折
約旦河西岸接連發生屯墾者攻擊外交車隊與記者事件，78歲法國市長與華郵攝影記者受傷，歐美多國譴責並要求以色列追責。
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約旦河西岸接連發生屯墾者攻擊外交車隊與記者事件，78歲法國市長與華郵攝影記者受傷，歐美多國譴責並要求以色列追責。
目擊者指出，以色列屯墾者17日在約旦河西岸攻擊歐洲外交官車隊，並毆打一名來訪的法國市長；16日也有一名美國攝影記者遭到暴力攻擊。美國駐以大使、法國與比利時外長均發聲譴責。歐盟要求全面問責、停止擴建屯墾區。
中央社引述法新社報導，78歲的法國北部市鎮奧諾易－艾梅里（Aulnoye-Aymeries）市長博杜（Bernard Baudoux）表示，他與法國、比利時駐耶路撒冷最高代表及波蘭外交官一同前往約旦河西岸（West Bank），以支持巴勒斯坦橄欖農民時，蒙面屯墾者大聲辱罵法國，用腳踢並以鐵棒毆打他。
博杜遇襲後告訴法新社：「我認為，如果屯墾者能像這樣行事，代表以色列政府默許這種行徑。」
法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）透過聲明表示，以色列必須「立即制止刑事暴力」，並逮捕攻擊博杜的人；比利時外長也發出類似呼籲。
屯墾者16日也毆打一名為「華盛頓郵報」（The Washington Post）工作的美國攝影記者萊文（Heidi Levine）。華郵報導，萊文遇襲時穿著標示「記者」的背心，遭蒙面者以棍毆打、反覆踢踹，並被搶走相機與手機，她因此脊椎骨折，已接受手部手術，目前傷勢狀況已趨穩定。
華郵並指出，以軍初步調查顯示外交團遇襲時現場沒有軍人；但目擊者稱萊文遇襲時，以軍向擲石巴人發射催淚彈，卻未阻止屯墾者施暴。
美國駐以色列大使赫克比（Mike Huckabee）指出，這起暴力毆打事件是「蒙面懦夫犯下的可憎恐怖行徑」，並要求以方起訴並監禁攻擊者。
以色列外交部譴責對外交官的攻擊事件，以國警方則承諾展開調查。
然而，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）指控這是一場針對屯墾者的「抹黑」行動。以國將於本月27日舉行大選，他正試圖鞏固力挺屯墾的極右派人士的支持。
內唐亞胡說，這些外交官應與以色列軍方協調他們的行動，並稱博杜是以支持巴勒斯坦事業聞名的共產黨人。
除了法國北部市鎮市長博杜被毆外，還有一名在當地採訪的美國《華盛頓郵報》攝影記者萊文也遭襲。兩起事件都引發美歐官員強烈譴責，要求以方調查與追責。 博杜與法國、比利時駐耶路撒冷代表及波蘭外交官，一同前往約旦河西岸支持巴勒斯坦橄欖農民時，遭蒙面屯墾者辱罵、踢打，並以鐵棒毆擊，事後他批評這可能是以方默許。 美國駐以大使稱其為可憎恐怖行徑，要求起訴並監禁施暴者；法國與比利時外長也要求立即制止暴力。以色列外交部與警方表態譴責並調查，但內唐亞胡反指外界抹黑屯墾者。
精華 FAQ
除了法國北部市鎮市長博杜被毆外，還有一名在當地採訪的美國《華盛頓郵報》攝影記者萊文也遭襲。兩起事件都引發美歐官員強烈譴責，要求以方調查與追責。
博杜與法國、比利時駐耶路撒冷代表及波蘭外交官，一同前往約旦河西岸支持巴勒斯坦橄欖農民時，遭蒙面屯墾者辱罵、踢打，並以鐵棒毆擊，事後他批評這可能是以方默許。
美國駐以大使稱其為可憎恐怖行徑，要求起訴並監禁施暴者；法國與比利時外長也要求立即制止暴力。以色列外交部與警方表態譴責並調查，但內唐亞胡反指外界抹黑屯墾者。
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