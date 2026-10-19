撤換爭議閣員慢半拍 日相高市支持率首跌破5成

日本農林水產大臣簗和生（左）14日在眾議院答詢，首相高市早苗（右）專注聆聽。醜聞纏身的簗和生當天稍晚就向高市請辭獲准。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 共同社民調顯示，高市早苗內閣支持率跌至49.1%，主因是對爭議農相簗和生的撤換動作太慢，外界普遍認為此事已拖累政權支持度。

日本 共同社18日公布最新民調顯示，日相高市早苗 內閣支持率為49.1%，首度跌破五成，是政權成立以來新低，原因與未能明快撤換爭議纏身的前農林水產大臣簗和生有關。

簗和生14日主動辭職，外界都認為他是遭高市撤換。上月底就有周刊報導指出，簗和生曾在今年2月眾議院 選舉後表示，選舉期間沒有支持他的地方政府，道路預算已被「大幅刪減」，批評者認為他公報私仇。

本月上旬，又有周刊揭露，簗和生陣營涉嫌在2024年及今年2月的眾議院選舉期間，安排接駁巴士免費接送支持者，涉嫌違反「公職選舉法」。

報導指出，道路預算爭議曝光時，高市原仍打算讓簗和生留任，但又爆出接駁巴士爭議後，高市才決定換人，15日任命自民黨眾議員武部新接任。

此事讓高市內閣支持率較上次9月調查的53.4%下降4.3個百分點。此前最低為8月調查時的50.2%。不支持率較9月上升2.1個百分點，達到33%。

針對高市撤換簗和生的決定，57.7%受訪者認為「太遲」，25.7%認為「恰當」，3.6%認為「太早」，另有5.7%認為「沒有必要撤換」。共同社報導，高市因應慢半拍，可能導致支持率下滑。

對於簗和生辭去農林水產大臣一職，81.5%受訪者認為「理所當然」，認為「沒必要辭職」的僅占11.1%。至於農相辭職是否影響高市今後施政，54.7%受訪者認為會造成影響，認為不會影響的占42.7%。

此外，對於明年4月起實施、限期兩年的食品飲料消費稅由8%降為1%，56.2%表示「贊成」，39.8%表示「反對」。對於減稅給財政帶來的影響，表示「不擔心」和「不太擔心」的合計32.9%，65.1%受訪者感到不安。

本次電話民調17日至18日實施，有效樣本共1050人，其中市話424人、手機626人。