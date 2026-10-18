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法國55萬人示威變打砸搶 衝擊大選 左右派互責

編譯盧思綸／綜合報導
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法國的示威變質，演成暴亂，圖為一名男子用石頭砸壞巴黎一家商店的玻璃。(新華社)
法國的示威變質，演成暴亂，圖為一名男子用石頭砸壞巴黎一家商店的玻璃。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

法國多地爆發55萬人示威，原本聚焦教育與民生訴求，後來演變成縱火、打砸與洗劫暴動，並在總統大選前加劇政治對立。

法國17日爆發大規模示威，估計55萬人在140個城市走上街頭，抗議教育資源不足及生活成本高漲。多座城市場面失控形同暴動，部分群眾縱火、洗劫商店甚至燒毀市政廳，警方出動水砲及催淚瓦斯驅散群眾，至18日已有至少2400人被捕、近1000名警消受傷。這波動亂正值法國總統大選倒數約六個月，政治緊張情勢持續升高。

法國近幾周已有數十萬名高中生發起抗議，不滿學校教職員短缺、校舍老舊失修，要求政府改善教育環境。17日的示威活動進一步擴大，工會及其他抗議團體加入，包括2018年因不滿燃油價格等生活成本上漲而興起的「黃背心」運動，讓原本以教育議題為主的抗議演變成全國性示威。

巴黎當日估計有11萬人上街頭，主要遊行大致維持和平，但稍晚部分群眾開始在街頭縱火、焚燒汽車、砸毀商家並洗劫精品店，市中心共和國廣場陷入混亂。示威群眾之間發生打鬥，鎮暴警察則動用催淚瓦斯及水砲驅散人群；BBC記者另目擊警方衝向群眾，以警棍毆打數人。

法國巴黎一名扮成耶穌基督的示威者17日扶著仿製加油機在示威期間經過共和國廣場一輛...
法國巴黎一名扮成耶穌基督的示威者17日扶著仿製加油機在示威期間經過共和國廣場一輛被焚燒的汽車。(路透)

其他城市也傳出暴力事件。里昂一棟歷史悠久的觀光局建築遭縱火，甚至有人阻撓消防員救火。利摩日(Limoges)市政廳陷入火海，猛烈火勢導致建築物部分結構坍塌。

法國BFM電視台報導，巴黎、盧恩、南特、土魯斯與馬賽等大城市，都發生汽車被縱火、政府大樓遭攻擊、商家被打劫情況。在西南部港市波爾多，蘋果、路易威登、愛馬仕等奢侈品店面都慘遭洗劫。里爾一家蘋果專賣店遭人闖入，店內商品被搜刮一空。

法國總理勒克努表示，警方遭遇「極其猛烈的暴力攻擊」，部分團體將示威當成明年總統大選的「暖身」，強調「沒有人能夠透過暴力推動政治議程」。

極右派領袖雷朋則指控，示威者的「正當訴求」已遭極左派挾持，並批評極左派領袖梅蘭雄煽動暴力。梅蘭雄也參與示威，事後譴責搶劫與縱火，但指控警方對抗議者施暴。

巴黎一家麥當勞的玻璃上被示威者噴上「2026革命」字樣。(路透)
巴黎一家麥當勞的玻璃上被示威者噴上「2026革命」字樣。(路透)

面對持續延燒的學運，法國教育部長杰弗雷8日曾承諾增聘3000名代課教師，試圖平息學生怒火，但抗議不僅未見平息，反而進一步擴大。隨著馬克宏僅剩半年任期，法國預定明年4月舉行總統大選，這波騷亂也為選前政治局勢增添更多不確定性。

數百名抗議者18日再次聚集在巴黎共和國廣場，現場警力部署嚴密。由於附近地區局勢不時緊張，警方使用了催淚瓦斯，一些小團體試圖焚燒自行車和垃圾桶。

里昂一家商店被洗劫一空，一名路人進去拍照。(美聯社)
里昂一家商店被洗劫一空，一名路人進去拍照。(美聯社)

精華 FAQ

  • 抗議最初以教育議題為主，主要是不滿學校教職員短缺、校舍老舊失修，以及教育資源不足；同時，生活成本高漲也加深民怨，促使更多群體加入街頭行動。

  • 因工會與黃背心等團體加入後，抗議規模擴大，部分群眾開始縱火、砸店與洗劫商家；警方以水砲、催淚瓦斯驅散，衝突進一步升級成暴動。

  • 事件發生在總統大選倒數約6個月之際，讓政治緊張升高；總理、雷朋與梅蘭雄等人互相指責，凸顯示威已被納入選戰攻防，增加局勢不確定性。

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