法國動亂蔓延歐洲 比利時動用催淚瓦斯 阿爾巴尼亞總理拒下台

歐洲多國民眾響應法國示威，比利時警察動用催淚瓦斯，驅散示威者。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 法國示威因校園不滿擴大為全國暴動，並向義大利、比利時、葡萄牙、阿爾巴尼亞等歐洲多國蔓延，各地接連出現衝突、逮捕與強力驅散。

受法國暴動波及與響應，歐洲多國民眾相繼發起集會，多地演變為激烈警民衝突，歐洲社會不安情緒持續蔓延。

路透報導，法國抗議已持續多周，起源於巴黎郊區高中生對師資短缺與設施破敗的不滿，演變成全國示威。多地17日爆發搶劫縱火，利摩日(Limoges)市政廳遭焚毀，馬賽與里昂政府機關與旅遊局也遭破壞。

法國內政部18日證實，全國累計逮捕近2400人，近1000名警消受傷。

總理勒克努(Sebastien Lecornu)強調政府絕不向暴力屈服，並指責極左翼分子與犯罪分子企圖為明年總統大選熱身。

總統馬克宏(Emmanuel Macron)發表全國演說，強調必須區分「訴求合理的示威者」與「暴力暴徒」，誓言讓所有破壞公物與搶劫者付出代價。

歐洲多國民眾響應法國示威，葡萄牙的示威相對和平得多。(歐新社)

同時，馬克宏召開跨部會危機會議，授權地方政府在必要時可禁止特定集會。

但不滿浪潮已擴散至許多歐洲國家。

義大利 ：米蘭大教堂廣場爆發衝突，民眾投擲石塊雜物，警方發射催淚瓦斯驅散人群。商家拉下鐵門，觀光客慌忙逃離。北部城市波隆那(Bologna)亦有警民衝突，警方動用水砲驅散並逮捕7人。總理梅洛尼(Giorgia Meloni)譴責暴力，「不能把我們的城市變成戰場。」

比利時：數百名年輕人與高中生在布魯塞爾及列日(Liege)集會，抗議生活成本攀升及大學註冊費調漲。衝突中示威者向警方投擲瓶罐，警方動用催淚瓦斯與水砲驅離，約10人遭逮捕。

葡萄牙：首都里斯本湧入數萬人遊行。葡萄牙全國勞工總工會(CGTP)發起，抗議薪資調漲遠落後物價，且自2017年以來房價翻倍，引發嚴重住房危機。

阿爾巴尼亞：首都地拉那(Tirana)連續5日爆發激進抗議。總理拉瑪(Edi Rama)拒絕下台，群眾縱火焚燒車輛、銀行及郵局。警方動用橡膠子彈、水砲及催淚瓦斯鎮壓，本周已有167人被捕。

希臘：雅典等地學生響應訴求，發起封鎖校門與街頭遊行。

德國：柏林等地青年與學生團體聲援集會，封鎖學校入口。