法動亂波及 143年市政廳燒到坍塌 喚起巴黎聖母院焚毀傷痛

有143年歷史的利摩日市政廳17日遭暴徒縱火，場面令人聯想到巴黎聖母院的大火。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 法國抗議動亂中，利摩日擁有143年歷史的市政廳遭暴徒縱火燒毀並坍塌，居民與官員震驚痛心，也勾起巴黎聖母院失火的集體傷痛。

法國示威抗議引發的動亂，波及利摩日(Limoges)古蹟市政廳，該棟建築經歷兩次世界大戰，屹立143年後，慘遭蒙面暴徒縱火，最終付之一炬。駭人場面喚起法國人對巴黎聖母院 (Notre Dame)焚毀的傷痛。

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據路透報導，17日晚上，利摩日市政廳陷入火海，鐘樓轟然倒塌的一幕，猶如2019年巴黎聖母院尖塔坍塌的歷史重演，目睹這場悲劇的居民福里(Francoise Faurie)難掩悲痛表示：「我深感心碎，彷彿看到巴黎聖母院那一幕，只不過這次遭殃的是我們自己的城市。」

原定下個月在市政廳為孫女舉辦洗禮儀式的福里感嘆道：「我們到底生活在一個什麼樣國家？我們留給孩子們的又是什麼？根本沒有理由去攻擊這棟建築物，你可以有訴求，也有權抗議，但絕對沒有權利訴諸暴力。」

報導指出，市政廳的設計靈感源自巴黎市政廳，1883年正式啟用，其中央鐘樓與鐘塔高度為141呎，經歷兩次世界大戰屹立不搖，被列為受保護的歷史古蹟，如今因為暴徒縱火，市政廳屋頂整個坍塌，僅存西翼，加上大部分外觀損毀，成為省長巴拉特(Maurice Barate)口中的一場「文化遺產災難」。

當地居民吉爾伯特(Gilbert)忿忿不平表示：「把市政廳燒了，簡直不可饒恕！做出這種事的人必須受到懲罰，他們得自掏腰包承擔損失而非由國家埋單。」

市長蓋蘭(Guillaume Guerin)描述事發當時暴徒們砸碎窗戶，甚至以撞門槌強行破門而入的情況，並宣稱：「昨天針對市政廳的攻擊幕後有周密安排、組織策畫以及蓄謀已久的行為，讓我無法接受。」

立場中間偏右的蓋蘭向記者坦言，警察全部被調派去處理街頭抗議，導致市政廳保全警力嚴重不足：「我手頭連一個國家警察都沒有，無法保護市政廳，這個國家狀況堪憂，非常糟糕，這是我這個小鎮市長親口告訴你們的。」

退休護士伊迪絲·洛爾森(Edith Lorcen)在現場看到暴徒蓄意縱火行徑，難掩震驚表示：「我感到厭惡、也感到心痛，但事已至此，再增添仇恨也無濟於事。」

法國中部利摩日市政廳遭暴徒縱火後，許多人18日到現場看這座古蹟建築的損壞情形。(路透)