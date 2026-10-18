烏美關係緊張之際 澤倫斯基與川普特使談話

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 烏克蘭總統澤倫斯基在美烏關係緊張之際會晤川普特使，警告美國勿偏向俄羅斯，並就防空系統與情報合作尋求持續支持。

烏克蘭總統澤倫斯基 在與美國總統川普 有所嫌隙之際，今天與美國特使魏科夫和庫許納談話。他稍早示警華府不要在第二次世界大戰以來最嚴重歐洲衝突中倒向莫斯科。

法新社報導，這位戰時領袖於俄烏相互打擊對方能源設施之際與美方官員對話。俄羅斯 攻擊造成數千人無電可用；基輔則對聖彼得堡（Saint Petersburg）發動自從2022年戰爭爆發以來最大規模無人機攻擊。

川普和澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）近期關係緊張。美國領導人阻擋對俄新制裁，並且與莫斯科達成柴油協議，引發基輔和歐洲憂心白宮立場轉向俄羅斯。

在與魏科夫（Steve Witkoff）和庫許納（Jared Kushner）談話後，澤倫斯基強調戰爭局勢「極度仰賴」美國立場，同時表示「顯然有許多事情對我們所有人都至關重要，而這場戰爭必須結束」。

他表示，烏方準備以「具建設性」和「誠實」的方式合作，「期盼所有合作夥伴都能採取完全相同作法，無論是歐洲方面，還是美國方面」。

在基輔艱難地抵禦俄羅斯飛彈攻勢的此刻，澤倫斯基指出，有討論到美方愛國者防空系統供應事宜。

他稍早在接受美國國家廣播公司（NBC）訪問時表示，若華府正式支持俄方，將是「歷史性的錯誤」，期盼川普「改變決定」。

澤倫斯基同時感謝美方在暫停情報分享後恢復合作，否則烏克蘭將更難抵擋俄羅斯飛彈攻擊。