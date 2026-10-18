我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中城地鐵槍擊釀一死 華人學生親歷：槍擊距我不到五米

抗議搶人類飯碗 賓大退休教授阻止送餐機器人 被捕

皇居大手休憩所11月3日開幕 首設咖啡廳兼具觀光據點功能

中央社／東京18日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

皇居東側將於11月3日啟用首座咖啡廳兼觀光據點的「大手休憩所」，提供皇居限定體驗、皇室文化資訊與日本各地旅遊導引。

日本皇居觀光的入口近期將新設「大手休憩所」，這是皇居內首度設立咖啡廳，營造出獨特的氛圍，屋頂露台也能讓遊客欣賞到與以往不同的景色。

日本「每日新聞」報導，位於皇居東側、鄰近地鐵各線大手町站的「大手門」，在9月下旬拆除施工用的白色圍籬後，休憩所的外觀終於亮相。為迎接11月3日開幕，目前已進入最後階段的準備工作。這座休憩所也將肩負日本國內觀光據點的角色，相關人士對此寄予厚望。

宮內廳管理課長伊藤良治表示：「這裡不僅供人休憩，也將作為觀光據點，負責發布各類資訊。」

這座木造單層建築總樓地板面積2800平方公尺，其中一部分將設置咖啡廳，由經營咖啡專賣店的「猿田彥咖啡」負責營運。

店內將提供只有在皇居才能品嘗到的原創咖啡及餐點。雖然目前尚未公開具體的室內設計，但整體色彩將與周邊環境及皇居景觀相協調。休憩所也將設置屋頂露台。過去只能從地面仰望的皇居石牆及城樓，未來遊客將能從較高的位置欣賞。

正在興建休憩所的東御苑，四季皆有豐富的自然景觀，是一般民眾皆可免費入園的熱門景點。

2025年東御苑入園人數達213萬人次，接近2019年創下的歷史最高紀錄223萬人次。尤其外國遊客人數較10年前增加一倍，所占比例接近整體6成，已超過日本國內遊客。

看準這波入境觀光需求，外界期待休憩所能發揮日本國內觀光入口的功能。館內將透過大型螢幕播放日本各地的影像，包括草原遼闊的熊本縣阿蘇地區，以及坐落著嚴島神社的廣島縣宮島等景點。

播放的影像也會顯示QR Code，遊客只要用智慧型手機掃描，就能透過系統查詢前往各觀光地的交通方式。館內也融入多項設計，希望藉此吸引遊客前往日本各地旅遊。

此外，介紹皇室活動也是不可或缺的一環。館內除了播放天皇、皇后兩陛下等皇室成員出訪外國及日本各地的影片，也設有觸控面板，讓遊客了解皇室的稻作活動及雅樂等傳統文化，還將設置可追溯歷代天皇的展示內容。

附設商店則將推出融入皇室意象設計的民俗工藝品等商品，販售只有在此才能買到的紀念品。具體商品內容將於開幕時公布。

宮內廳管理課長伊藤良治表示：「希望遊客手拿在咖啡廳買的飲料，從中對日本的歷史與自然有新的發現，也能加深對皇室的了解。」

針對在皇居內整建休憩所的背景，觀光廳相關負責人則說明：「過去缺乏能夠全面介紹日本魅力的設施。」他並指出，皇居附近的東京車站是眾所皆知的大型交通樞紐，也是將觀光客送往日本各地的重要據點，但過去車站周邊在觀光資訊的發布上較為不足。

休憩所的整建也獲得觀光廳協助，總經費約75億日圓，財源來自「國際觀光旅客稅」，也就是俗稱的出國稅。日本對出境旅客不分國籍，每人徵收3000日圓（約18.9美元）。這筆稅收用於擴充及強化觀光基礎設施，這次也運用在休憩所的建設上。

在籌建新設施時，宮內廳也導入民間企業的專業經驗，採用「公開徵求提案方式」，由業者提出營運構想，並有多家企業參與申請。

最終，咖啡廳由猿田彥咖啡取得營運資格；整座休憩所則由JTB Communication Design與「丹青社」組成的聯合企業體負責。兩家公司分別擅長活動策劃營運及空間設計。像這樣由民間企業在皇居開放參觀區域內負責設施營運，極為罕見。

宮內廳長官黑田武一郎在例行記者會上強調，休憩所的整建目的是「提升來園者的舒適度，並強化皇室及傳統文化相關資訊的提供」。

精華 FAQ

  • 大手休憩所預計於11月3日開幕，除供遊客休憩外，也兼具觀光資訊發布與引導功能，目標是成為皇居周邊的重要旅遊入口。

  • 館內設有皇居首度咖啡廳，由猿田彥咖啡營運，並提供限定飲品與餐點；另有屋頂露台、展區與商店，可欣賞皇居景觀並購買紀念品。

  • 整建總經費約75億日圓，主要來自國際觀光旅客稅。宮內廳採公開徵求提案方式，讓民間企業參與營運，屬皇居開放區域內罕見模式。

觀光 日本 地鐵

上一則

歐洲抗議浪潮演成暴力失控 馬克宏矢言不寬貸、米蘭爆縱火打劫

下一則

烏美關係緊張之際 澤倫斯基與川普特使談話

延伸閱讀

遇見小王子漫遊碧潭 新北地景展璀璨點燈 巨型氣膜照亮星夜水岸

遇見小王子漫遊碧潭 新北地景展璀璨點燈 巨型氣膜照亮星夜水岸
Lavazza 香港分店增至5家 同步推出招牌水牛奶咖啡

Lavazza 香港分店增至5家 同步推出招牌水牛奶咖啡
LA韓國城將建新口袋公園 2.6英尺綠地施工較預期緩慢

LA韓國城將建新口袋公園 2.6英尺綠地施工較預期緩慢
全球最美7座車站 洛杉磯LAX/Metro轉運中心上榜

全球最美7座車站 洛杉磯LAX/Metro轉運中心上榜

熱門新聞

返英後首次公開露面，英國哈利王子(右)與妻子梅根(左)15日造訪諾丁漢(Nottingham)。(美聯社)

哈利、梅根返英後首度同框重訪諾丁漢 群眾反應曝光

2026-10-15 22:10
泰國王后素提達14日親自駕駛波音737-800王室專機前往日本，展開為期9天的訪問。（路透 / Viral Press）

開完戰機換客機 泰國王后親自駕駛波音737專機飛日本

2026-10-16 02:10
牛仔褲右前方口袋內側的小口袋，常被許多人當成「零錢袋」使用，但它的誕生其實與零錢無關。（ 圖／AI生成）

牛仔褲神祕小口袋用處是什麼？日本老店曝150年前巧思

2026-10-18 02:00
法國總統馬克宏2019年在馬爾他首都瓦萊塔看著法蘭西皇帝拿破崙一世的半身塑像。路透

AI耗費6小時 破解塵封217年拿破崙密函

2026-10-12 13:35
圖為大英博物館。（路透）

大英博物館康熙瓷碗離奇掉落 一下毀了2件中國珍品

2026-10-12 12:17
25歲的韓國網紅柳智媛在比賽中猝逝。（取材自mta1n_0ne IG）

馬拉松學霸網紅猝逝 終點前倒下「緊急CPR回天乏術」得年25歲

2026-10-13 18:02

超人氣

更多 >
史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？

史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？
曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺

曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺
揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字
張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲
牛仔褲神祕小口袋用處是什麼？日本老店曝150年前巧思

牛仔褲神祕小口袋用處是什麼？日本老店曝150年前巧思